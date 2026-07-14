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भाभी से आधी रात को छत पर मिलने आया था देवर, कुछ दूरी पर सोया था पति; नींद टूटी तो कर डाला कांड

Etawah Murder Case: रात को पत्नी के साथ छत पर सो रहे शख्स की पहचान वाले युवक ने साथियों संग हत्या कर डाली.

By: JP Yadav | Published: July 14, 2026 5:24:19 AM IST

भाभी से आधी रात को छत पर मिलने आया था देवर, कुछ दूरी पर सोया था पति; नींद टूटी तो कर डाला कांड
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devar bhabhi illicit affair : उत्तर प्रदेश के इटावा में आनंद राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. इस हत्या में प्रेम प्रसंग का अहम कारण बताया गया है. पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आरोप है कि पत्नी आशिकी के अलावा हत्याकांड में रिश्ते में देवर और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.  पिछले दिनों इटावा के तोड़ा गांव में  आनंद राजपूत (30) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो नया मोड़ आ गया.

रविवार देर रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ग्राम तोड़ा में आनंद राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आनंद के भाई प्रीतम ने बताया कि आनंद की पत्नी यानी उसकी भाभी आशिकी का गांव के ही युवक शिवम से काफी समय से अफेयर चल रहा था. आनंद का जानकारी हुई तो करीब छह माह पहले  शिवम पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के साथ ही दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआता. वह दुष्कर्म के आरोप में जेल भी गया था. प्रीतम का कहना है कि इसके चलते वह आनंद से दुश्मनी रखने लगा था.

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कैसे हुई हत्या 

आनंद की हत्या के बाद परिजन ने गांव के ही एक युवक शिवम समेत आधा दर्जन लोगों पर घर में घुसकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि छत पर सो रही पत्नी आशिकी के शोर मचाने पर पास में रहने वाले परिजन मौके पर पहुंचे. इसके बाद गंभीर रूप से घायल हालत में आनंद को जिला अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है.

हिरासत में पत्नी आशिकी

उधर,  घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक की पत्नी आशिकी को हिरासत में लिया है.  प्लॉटिंग और ईंट-भट्ठे के कारोबार में सक्रिय आनंद के परिवार में पीछे पत्नी, 10 वर्षीय बेटी छवि, 9 वर्षीय बेटे अभि और तीन वर्षीय बेटी दुर्गा हैं. 

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जेल जा चुका है आरोपी

थाना प्रभारी केके मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी. उधर, आरोपी शिवम पर पहले भी दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है. 

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Tags: UP Crime News
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