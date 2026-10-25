Deoria Devaraha Baba: यूपी के वो रहस्यमयी संत जिनके दर्शन को पहुंचते थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्या थे उनके चमत्कारों के राज़?

Deoria Devaraha Baba History: एक संत, जो नदी किनारे लकड़ी के ऊंचे मचान पर रहते थे. न कोई आलीशान आश्रम, न आम लोगों से दूरी, फिर भी उनके दर्शन के लिए देश के बड़े-बड़े नेता और आम श्रद्धालु पहुंचते थे. उनके बारे में दावा किया जाता था कि वे कई पीढ़ियों से लोगों को आशीर्वाद देते आ रहे हैं. कोई उन्हें 150 साल से ज्यादा उम्र का बताता था, तो कोई उनकी उम्र सदियों में गिनता था. उनके दर्शन के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आते थे. ऐसे में चलिए जानें आखिर कौन थे यूपी के देवरहा बाबा, जिनकी जिंदगी से जुड़ी कई रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं.

क्या था देवरहा बाबा का असली नाम?

देवरहा बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी बहुत थोड़ी है. उनके जन्म की सही तारीख और उनके बचपन के बारे में कई बातें साफ़ नहीं हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वे देवरिया ज़िले के नदौली गांव के रहने वाले थे. देवरिया इलाके से उनके जुड़ाव की वजह से उन्हें देवरहा बाबा कहा जाने लगा. हालांकि, किसी और नाम की कोई पक्की पुष्टि नहीं है. बाबा का आश्रम उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में सरयू नदी के किनारे मेल इलाके में था. वे लकड़ी के एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर लोगों को दर्शन और आशीर्वाद देते थे. बाद के सालों में, वे वृंदावन और यमुना नदी के किनारों से भी जुड़े रहे.

राष्ट्रपतियों से लेकर प्रधानमंत्रियों तक ने किया दौरा

देवरहा बाबा के भक्तों में आम लोग और बड़े नेता दोनों शामिल थे. देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के उनसे मिलने आने का ज़िक्र मिलता है. कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी बाबा से आशीर्वाद लेने आई थीं. यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से भक्तों को आशीर्वाद दिया था.

150 साल से ज़्यादा पुराने होने के दावे के पीछे क्या सच था?

देवरहा बाबा को ‘एजलेस योगी’ के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है एक ऐसा योगी जो उम्र से ज़्यादा जीता था. उनकी उम्र 150 से 250 साल या उससे भी ज़्यादा बताई जाती थी. कुछ कहानियों में उनकी उम्र 700 साल बताई गई है. हालांकि, इन दावों को कन्फर्म करने वाले भरोसेमंद जन्म रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं. इसलिए, उनकी असली उम्र आज भी एक रहस्य बनी हुई है.

क्या बाबा सच में चमत्कार करते थे?

उनके फॉलोअर्स का मानना ​​था कि वह लोगों का मन पढ़ सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं और जानवरों और पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हैं. पानी पर चलने या लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की कहानियां भी उनसे जुड़ी हैं.

देवरहा बाबा की शिक्षाएं क्या थीं?

देवरहा बाबा की इमेज एक ऐसे संत की थी जिनके पास हर तरह के लोग आते थे. उनके जीवन से जुड़ी परंपराएं प्यार, सादगी, भक्ति, सेवा और सभी के लिए समान व्यवहार पर ज़ोर देती हैं. उनके जीवन को बाहरी दिखावे के बजाय आध्यात्मिक साधना और भक्ति का जीवन माना जाता है.

देवराहा बाबा पानी पर भी चल सकते थे. उन्हें कभी किसी ने आते-जाते नहीं देखा. अपनी खेचरी सिद्धि की वजह से वे अपने मन की रफ़्तार से जहां चाहें पहुंच सकते थे. वे हमेशा अपने भक्तों को प्रसाद बांटते थे. बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाना नहीं खाया, फल के तौर पर सिर्फ़ दूध और शहद लेते थे.

देवराहा बाबा साल के आठ महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी साल काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांत में बिताते थे. उनकी उम्र कोई नहीं जानता. उनके भक्तों का दावा है कि वे 900 साल तक जिए. अपने आखिरी दिनों में बाबा वृंदावन चले गए. 11 जून, 1990 को बाबा ने वहीं अपनी अंतिम समाधि ली. कहा जाता है कि उनकी समाधि से कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब बदलाव आया.