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UP Crime: देवरिया में नर्स ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई गर्भवती भाभी की हत्या, 3 लाख में दी थी सुपारी

Deoria Crime News: पुलिस के अनुसार, नर्स के कहने पर आरोपी अपने साथी के साथ सरकारी आवास में घुसा. वहां उसने पहले गुड़िया का गला घोंटा और फिर हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

By: Hasnain Alam | Published: October 27, 2026 8:55:43 PM IST

देवरिया गुड़िया हत्याकांड
देवरिया गुड़िया हत्याकांड


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, सरकारी नर्स पूर्णिमा विश्वकर्मा ने अपने प्रेम संबंध में बाधा बन रही गर्भवती भाभी गुड़िया की हत्या कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी थी. हत्या के लिए 3 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. आरोप है कि नर्स ने अपने गहने गिरवी रखकर हत्यारोपी को ढाई लाख रुपये एडवांस दिए थे.

पुलिस के अनुसार, नर्स के कहने पर आरोपी अपने साथी के साथ सरकारी आवास में घुसा. वहां उसने पहले गुड़िया का गला घोंटा और फिर हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

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24 अक्टूबर की रात हुई थी वारदात

यह वारदात 24 अक्टूबर की देर रात देवरिया जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर रुद्रपुर कस्बे में हुई थी. हत्या के बाद आरोपी नर्स ने कथित तौर पर खुद पुलिस को सूचना दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

पूर्णिमा विश्वकर्मा मूल रूप से गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र की रहने वाली है और देवरिया में सरकारी नौकरी करती थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि उसकी गर्भवती भाभी गुड़िया उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी. इसी वजह से उसने कथित तौर पर हत्या की साजिश रची.

शुरुआत में दहेज हत्या का दर्ज हुआ था केस

घटना के बाद मृतका की मां ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नर्स समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. शुरुआत में पुलिस इसी पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही थी.

हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस का शक नर्स पर गहराने लगा. इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उसने सुपारी देकर अपनी भाभी की हत्या कराने की बात कबूल कर ली.

मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार रात रामअशीष यादव नाम के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और हत्या की साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

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