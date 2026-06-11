Home > उत्तर प्रदेश > Deoria Tantrik Case: ‘मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हरा बेटा…’ बीमार थी औलाद, झाड़-फूंक वाले बाबा ने मां के साथ किया घिनौना काम

Deoria Tantrik Case: ‘मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हरा बेटा…’ बीमार थी औलाद, झाड़-फूंक वाले बाबा ने मां के साथ किया घिनौना काम

Deoria Tantrik Case: उत्तर प्रदेश के देवरिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक महिला काफी परेशानअपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए एक स्थानीय ओझा यानी झाड़-फूंक करने वाले के पास गई थी.

By: Heena Khan | Published: June 11, 2026 6:30:43 AM IST

Deoria Tantrik Case
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Deoria Tantrik Case: उत्तर प्रदेश के देवरिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक महिला काफी परेशानअपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए एक स्थानीय ओझा यानी झाड़-फूंक करने वाले के पास गई थी. लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो सच में हैरान कर देने वाला था. आरोप है कि ओझा ने महिला को यह कहकर धोखा दिया कि वो बच्चे को ठीक कर सकता है और फिर उसके साथ गंदा काम किया. पुलिस ने आरोपी व्यासमुनि पांडे के खिलाफ बांकाटा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

दवा के नाम पर रेप 

जानकारी के मुताबिक, बांकाटा पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव की महिला का बेटा काफी समय से बीमार था. इस चीज से परेशान होकर महिला एक स्थानीय ओझा के पास जाती थी जो पूजा-पाठ और मंत्रों से बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था. जिसके बाद महिला अपने बेटे को इस ओझा के पास ले गई. बताया जा रहा है कि ओझा ने महिला को बहलाया-फुसलाया और कहा कि अगर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसके बेटे की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, जिसके बाद उसने महिला का रेप किया. 

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जानें पूरा मामला 

इस मामले को लेकर अधिकारी ने बताया कि 7 जून, 2026 को देवरिया जिले के बांकाटा पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव से इस बात की जानकारी मिली कि एक महिला अपने बेटे के इलाज के लिए स्थानीय व्यक्ति व्यासमुनि पांडे के पास गई थी. आरोप है कि व्यासमुनि पांडे ने बच्चे को पूरी तरह ठीक करने के बहाने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए. जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Tags: crime newshome-hero-pos-2Tantrik babaUP Crime
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