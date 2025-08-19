Home > उत्तर प्रदेश > Deoband: देवबंद में ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की दहशत, दो गांव में हुई हवाई फायरिंग

Deoband: देवबंद में ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की दहशत, दो गांव में हुई हवाई फायरिंग

Deoband: ड्रोन जैसी आकृति दिखाई देने के बाद लोग दहशत में, पुलिस गांव-गांव कर रही है गश्त कुछ गांव में चोरों का हल्ला लोगों ने घेरे गन्ने के खेत

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 19:02:39 IST

देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट 
Deoband: ड्रोन जैसी आकृति दिखाई देने के बाद लोग दहशत में, पुलिस गांव-गांव कर रही है गश्त। कुछ गांव में चोरों का हल्ला लोगों ने घेरे गन्ने के खेत, कोतवाली देवबंद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की दहशत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार की रात्रि कई गांव में ड्रोन देखे जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। कुछ गांव से हवाई फायरिंग की भी खबर आ रही है। जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ड्रोन और अफवाह से भयभीत ग्रामीण पहरा दे रहे हैं। 

दहशत में ग्रामीण 

पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विगत माह से रात्रि के समय ड्रोन जैसी आकृति दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलग-अलग क्षेत्र में रात्रि के समय ड्रोन जैसी आकृति रात्रि में उड़ती दिखाई देती है। जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत पसर जाती है। सोमवार की देर रात्रि भी कोतवाली क्षेत्र के गांव चंदेना कोली, गंगदासपुर जट् और नागल थाना क्षेत्र के गंझेड़ी गांव समेत कई इलाकों में ड्रोन जैसी आकृति हवा में उड़ती नजर दिखाई दी,  जिसके चलते लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के मुताबिक गंगदासपुर गांव में जहां 2 से 3 ड्रोन दिखाई दिए तो वही चंदेना कोली गांव में भी 5 से 6 ड्रोन जैसी आकृति हवा में उड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों ही गांव में हवाई फायरिंग भी की गई। ड्रोन जैसी आकृति को लेकर ग्रामीणों में अफवाह फैल रही है कि बदमाश घटना से पहले गांव की रेकी करते हैं और फिर घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी ड्रोन जैसी आकृति को लेकर पहले ही अपना बयान जारी कर चुके हैं पुलिस का कहना है कि एक कंपनी द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जिसके चलते रात्रि में ड्रोन के जरिए में मैपिंग जाती है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।  बदमाशों की होने की सूचना महज कोरी अफवाह है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं और रात्रि पहरा देकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। 

 ग्रामीण ड्रोन जैसी आकृति को नीचे गिराए, पुलिस ने कब्जे में लिया 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक ड्रोन जैसी आकृति को ग्रामीणों ने नीचे गिरा दिया। इसके बाद पुलिस गांव पहुंचती है और अपने साथ उसे लेकर चली आती है। ग्रामीणों का दावा है कि यहां फायरिंग भी हुई। लेकिन पुलिस किसी भी फायरिंग की सूचना से इनकार कर रही है।

 ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटी  पुलिस 

अभी तक किसी भी गांव से बदमाश पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं है लेकिन इस प्रकार से ड्रोन की दहशत ग्रामीणों की नींद उड़ाए हुए हैं उससे साफ हो जाता है कि पुलिस प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्र में शांति समिति के जरिए लोगों से संवाद स्थापित करना होगा और इस अफवाह को समाप्त करना चाहिए।

 बचीटी में संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने के बाद लोगों ने घेरा जंगल 

कोतवाली देवबंद क्षेत्र के ही बचीटी गांव में रात्रि करीब 12:00 बजे अज्ञात व्यक्ति देखे जाने के बाद लोगों घरों से निकल आए और घंटे खेतों को खंगाला। इतना ही नहीं लोगों ने यहां भी रात भर पहरा दिया और जागते नजर आए। पुलिस की भी रात्रि गश्त तेज हो गई है।
ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार की कोई फायरिंग की सूचना नहीं है। कुछ गांव में ड्रोन जैसी वस्तु देखे जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पुलिस गई थी और मामले की जांच कर रही है।

TOP CATEGORIES

