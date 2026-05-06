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Hathras News: सासनी को मिलेगी नई पहचान? परशुराम चौक बनाने की मांग तेज; डीएम को सौंपा गया ज्ञापन

Hathras News: ज्ञापन में बताया गया है कि सासनी क्षेत्र के इस प्रमुख चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, और इसी क्रम में इसे भगवान परशुराम चौक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 6, 2026 4:10:10 PM IST

परशुराम चौक बनाने की मांग तेज
परशुराम चौक बनाने की मांग तेज


Hathras Parshuram Statue Demand: हाथरस, सासनी में भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है.स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सासनी कोतवाली चौराहे पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की गई है.

भगवान परशुराम चौक विकसित करने का प्रस्ताव

ज्ञापन में बताया गया है कि सासनी क्षेत्र के इस प्रमुख चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, और इसी क्रम में इसे भगवान परशुराम चौक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. मांगकर्ताओं का कहना है कि भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, और उनकी प्रतिमा स्थापना से क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को बल मिलेगा.

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ज्ञापन देने वालों ने प्रशासन से अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि यह चौराहा एक पहचान के रूप में विकसित हो सके.उनका मानना है कि इससे न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि युवाओं को भी अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा.

जिला प्रशासन क्या निर्णय लेगा?

इस पहल में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने एकजुट होकर इस मांग को प्रशासन के सामने रखा. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मांग पर क्या निर्णय लेता है और सासनी को एक नई पहचान मिल पाती है या नहीं. फिलहाल, इस मांग को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग प्रशासन के सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं.

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