Greater Noida: ऑर्डर के चक्कर में सड़क बनी अखाड़ा, युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने लगे डिलीवरी राइडर

Greater Noida Viral Video: हाल ही ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के बाहर कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही पहले कभी हुआ होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार रात ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों के बीच ऑर्डर को लेकर अच्छा खासा झगड़ा हो गया है. देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. वायरल वीडियो में एक युवक का पीछा करते हुए उसे पीटा जा रहा है. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की.

रात में हुई खतरनाक झड़प

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के बाहर ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों के बीच जमकर मारपीट हुई. साथ ही बता दें कि शनिवार रात ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष सड़क पर लड़ते हुए दिख रहे हैं.

त्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के बाहर कई बाइक सवार युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और मामला सोसाइटी के अंदर तक पहुंच गया। युवक डिलीवरी बॉय बताए जा रहे हैं। #GreaterNoida #UttarPradesh #TataEurekaPark #DeliveryBoys https://t.co/1P2FXXjhsL — Priyanshi Singh (@Priyanshi9935) October 12, 2026

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वायरल हुआ वीडियो

वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक ग्रुप के कुछ लोग दूसरे ग्रुप के एक युवक का पीछा करते हुए उसे पीटते हुए दिख रहे हैं. खुद को बचाने के लिए युवक सोसाइटी में घुस जाता है. सिक्योरिटी गार्ड बीच-बचाव करते हुए दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं. आसपास खड़े लोग भी स्थिति को शांत करने की कोशिश करते दिख रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विवाद एक ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी को लेकर शुरू हुआ. फिर बहस बढ़ गई, जिससे मारपीट हो गई.

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