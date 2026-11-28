Delimitation: प्रस्तावित 132वां संविधान संशोधन विधेयक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50% की वृद्धि का रास्ता साफ करता है, साथ ही सीटों की अधिकतम संख्या 650 तय करता है. 2029 के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में 605 विधायक हो सकते हैं. इस विधेयक में अनुच्छेद 170 में भी संशोधन किया गया है, ताकि विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या 650 तक सीमित रहे.

शुक्रवार को सांसदों के बीच वितरित किए गए संविधान (132वां संशोधन) विधेयक में देश के प्रस्तावित चुनावी नक्शे का विवरण दिया गया है, जिसमें तीन साल के भीतर बड़ा विस्तार हो सकता है. यह विधेयक अनुच्छेद 334 में संशोधन करके सभी विधायी निकायों की सदस्य संख्या में 50% की वृद्धि करता है और साथ ही अनुच्छेद 170 में संशोधन करके राज्य विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या 650 तय करता है.

विधानसभा में होगी 50 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी

इसका मतलब यह है कि जहां अन्य सभी राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, वहीं उत्तर प्रदेश (जिसमें अभी 403 सीटें हैं) में 2029 के बाद 605 विधायक होंगे. इस तरह, 600 से अधिक विधायकों वाला यह एकमात्र राज्य बन जाएगा.

परिसीमन प्रक्रिया के बाद इस राज्य से 120 लोकसभा सांसद भी होंगे। राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ेगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा, जिसमें अभी 294 सदस्य हैं यहां पर संख्या बढ़कर 441 सीटों की हो जाएगी, जबकि महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा बढ़कर 432 सीटों की हो जाएगी.

यूपी में फिलहाल 403 सीटें हैं

बिल में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 170 में,–– (क) खंड (1) में, ‘पांच सौ’ शब्दों की जगह ‘छह सौ पचास’ शब्द रखे जाएंगे. अनुच्छेद 170 के तहत अभी राज्य विधानसभाओं में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403 सीटें हैं.

जरूरत पड़ेगी नई और बड़ी इमारतों की

संसद के दो वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं को नई इमारतों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके मौजूदा कक्षों में नए विधायकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत (जिसका उद्घाटन 1928 में हुआ था) और पश्चिम बंगाल विधानसभा की इमारत (जिसका उद्घाटन 1931 में हुआ था) में 2029 के बाद विधायकों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करने के लिए शायद पर्याप्त जगह न हो.