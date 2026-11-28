Delimitation Bill 2026: समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार (28 नवंबर, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बजाय चुनावी फायदों को ज्यादा अहमियत दे रही है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पेश कर सकती है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव ही सब कुछ है, देश नहीं. ऐसे में उन्हें देश की सीमाओं की नहीं, बल्कि लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं की चिंता है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक और इससे जुड़े अन्य विधायी कदमों का राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है. इन कदमों का मकसद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और संसद में सीटों की संख्या बढ़ाना है. शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने संसद में इस प्रस्तावित कानून को लाने के कदम को बीजेपी की सबसे बड़ी गलती करार दिया.

योगी आदित्यनाथ ने परिसीमन विधेयक का समर्थन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन विधेयक को मंजूरी दिए जाने का समर्थन किया. उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की प्रस्तावित बढ़ोतरी को 2029 तक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सांसदों से भी अपील की कि वे इस कानून के पक्ष में वोट करें. कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए, आदित्यनाथ ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया. इस अधिनियम में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है.

आदित्यनाथ ने कहा कि मैं परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पारित होने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. हम वास्तव में आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) पहले ही संसद से पारित हो चुका है. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को 2029 तक लागू करने का रास्ता साफ करने से अब यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि होने से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना आसान हो जाएगा.

परिसीमन बिल क्या है?

परिसीमन योजना में लोकसभा सीटों में बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव है. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस विधायी प्रस्ताव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है. इसके साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले परिसीमन की एक नई प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. इन प्रस्तावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और 2051 तक सीटों के आवंटन को यथावत (फ्रीज) रखने का प्रावधान भी है. माना जा रहा है कि इन कदमों से भारत के चुनावी और राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव आएंगे.

850 हो जाएगी सांसदों की संख्या

इस योजना के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़कर 850 हो जाएगी, जबकि राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीमा 650 सीटों तक पहुंच जाएगी। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या मौजूदा 403 से बढ़कर 650 होने का प्रस्ताव है.

केंद्र ने परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्तावित ढांचे के तहत महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को 2026 की जनगणना से अलग रखा गया है. इसके बजाय, केंद्र सरकार परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने की योजना बना रही है. वहीं, विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों का अनुपात तय करने के लिए 1971 की जनगणना को ही आधार बनाए रखा जाएगा. इस विधायी पैकेज में संविधान संशोधन के दो विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन का एक विधेयक शामिल है. इनमें से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक में राज्यों के बीच सीटों के आवंटन से जुड़े बदलावों का प्रस्ताव है. यह विधेयक संसदीय प्रतिनिधित्व में प्रत्येक राज्य के हिस्से को तय करने के आधार के रूप में 1971 की जनगणना को ही बनाए रखता है.