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Delhi Metro Expansion Plan: 3 नए रूट, 37 स्टेशन…देखें पूरी लिस्ट और जानें आपके घर से कितनी दूर है लोकेशन

Delhi Metro Phase 4: 36KM के नए कॉरिडोर में आ रहे हैं 37 स्टेशन. क्या आपके घर के पास भी खुल रही है लोकेशन? यहां चेक करें रूट्स और लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट...

By: Shivani Singh | Published: June 5, 2026 4:05:00 PM IST

36KM के नए कॉरिडोर में आ रहे हैं 37 स्टेशन. क्या आपके घर के पास भी खुल रही है लोकेशन?
36KM के नए कॉरिडोर में आ रहे हैं 37 स्टेशन. क्या आपके घर के पास भी खुल रही है लोकेशन?


दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन खबर है. दिल्ली मेट्रो का फेज 4 विस्तार करीब 36 किलोमीटर का नया नेटवर्क जोड़ने जा रहा है. इसका सीधा मतलब है कि देश की सबसे भरोसेमंद लाइफलाइन अब और भी मजबूत होने वाली है. 2026 के आखिर तक इसके तीन मुख्य कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने लगेगी. इस नए विस्तार का मकसद सिर्फ नई पटरियां बिछाना नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों के रोज़मर्रा के सफर को पूरी तरह से बदलना है.

एक तरफ जहाँ सड़कों पर गाड़ियों का रेंगना और ट्रैफिक जाम जस का तस है, वहीं मेट्रो बिना शोर-शराबे के लोगों को एक सुरक्षित, समय पर पहुंचने वाला और समझदारी भरा विकल्प दे रही है. अब आपको ट्रैफिक में अपनी ज़िंदगी के कीमती घंटे बर्बाद नहीं करने होंगे, क्योंकि मेट्रो एक के बाद एक नए इलाकों को खुद से जोड़ती जा रही है.

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एक नजर में: फेज 4 की बड़ी बातें

  • कुल नया नेटवर्क: लगभग 36 किलोमीटर
  • कुल नए स्टेशन: 37
  • कब तक होगा पूरा: साल 2026 के अंत तक
  • खास फायदा: तेज सफर, ट्रैफिक से राहत और दिल्ली-NCR के बीच बेहतर जुड़ाव

दिल्ली मेट्रो फेज 4 के नए रूट्स (कॉरिडोर)

कॉरिडोर (Route) स्टेशन / लंबाई सबसे बड़ा फायदा मुख्य स्टेशन्स
कृष्णा पार्क एक्सटेंशन – दीपाली चौक (मजेंटा लाइन एक्सटेंशन) 14 स्टेशन वेस्ट (पश्चिमी) और आउटर दिल्ली के लोगों की राह आसान होगी. कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, केशोपुर, पश्चिम विहार ईस्ट, मंगोलपुरी, शकूरपुर, नेताजी सुभाष प्लेस, शालीमार बाग, आजादपुर, हैदरपुर विलेज, दीपाली चौक.
मजलिस पार्क – रामकृष्ण आश्रम मार्ग (मजेंटा लाइन एक्सटेंशन) 8 स्टेशन नॉर्थ (उत्तरी) दिल्ली सीधे सेंट्रल दिल्ली से जुड़ जाएगी. मजलिस पार्क, आजादपुर, जीटीबी नगर, पुलबंगश, नबी करीम, रामकृष्ण आश्रम मार्ग.
दिल्ली एयरोसिटी – तुगलकाबाद (गोल्डन लाइन) 23.6 किमी, 15 स्टेशन एयरपोर्ट जाना बेहद आसान होगा और साउथ दिल्ली तक सीधी पहुंच मिलेगी. दिल्ली एयरोसिटी, महिपालपुर, वसंत कुंज, वसंत विहार, मुनीरका, आर.के. पुरम, नेहरू प्लेस, जी.के.-1, चिराग दिल्ली, तुगलकाबाद.

काम कहां तक पहुंचा और क्या रहीं चुनौतियां?

राहत की बात यह है कि फेज 4 का थोड़ा-सा हिस्सा मार्च 2026 से ही शुरू हो चुका है. पिंक और मजेंटा लाइन के कुछ छोटे हिस्से अब चालू हैं, जिससे यात्रियों को यह लगने लगा है कि बेहतर भविष्य का इंतज़ार अब खत्म हो रहा है.

वैसे इस प्रोजेक्ट का सफर आसान नहीं रहा. साल 2019 में इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन फिर कागज़ी मंजूरियों में देरी, कोविड-19 की मार और कंस्ट्रक्शन की आम दिक्कतों की वजह से यह लेट होता गया. लेकिन साल 2024 के बाद काम ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब पटरी पर आ गय. सीधे शब्दों में कहें तो, मेट्रो का काम रुका नहीं था; उसने बस कुछ पल का ब्रेक लिया, खुद को संभाला और फिर से अपनी मंज़िल की तरफ दौड़ पड़ी.

इस विस्तार से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलेगा?

  • दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव और जाम काफी कम हो जाएगा.
  • एयरोसिटी कॉरिडोर की वजह से अब फ्लाइट छूटने का डर नहीं रहेगा, सफर तेज़ और स्मूथ होगा.
  • नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ दिल्ली आपस में बहुत मजबूती से जुड़ जाएंगे.
  • नौकरीपेशा और आम यात्रियों का समय बचेगा और सफर की थकान बीते दिनों की बात हो जाएगी.

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