Home > उत्तर प्रदेश > Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…

Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…

Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में 10 फीट ऊपर उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिर पड़े।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 24, 2025 10:36:31 IST

DelhiMeerut Expressway Accident (ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला)
DelhiMeerut Expressway Accident (ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला)

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में 10 फीट ऊपर उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिर पड़े। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के पास हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल

घायल सिपाही विपिन कुमार, जो मूलरूप से खुर्जा के विमलानगर के रहने वाले हैं और जगपाल के पुत्र हैं, इस समय गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में मणिपाल अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार विपिन कुमार के सिर में गहरी चोट आई है और दोनों पैर कुचल गए हैं। उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है।

Mamata Banerjee के पास कितनी संपत्ति ? देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री है ये सीएम, एडीआर रिपोर्ट में खुल गई भारत के नेताओं की पोल

करीब 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी कार की रफ्तार 

पुलिस जांच में सामने आया है कि कार की रफ्तार करीब 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अचानक चालक ने अपनी लेन बदलते हुए ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी। कार का नंबर UP14GS9138 है, जो आरोपी चालक विनीत के भाई के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। एडिशनल DCP ट्रैफिक गाजियाबाद, सच्चिदानंद ने बताया कि हादसे की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है और आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना सीधे तौर पर सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों और आम लोगों की जान के लिए खतरा है।

आरोपी चालक के खिलाफ विजयनगर थाने में FIR दर्ज

यह हादसा एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है कि एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ती रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्त निगरानी क्यों नहीं हो रही। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ विजयनगर थाने में FIR दर्ज कर ली है। इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जब आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो ऐसे हादसे उनके मनोबल को प्रभावित करते हैं। फिलहाल पूरा पुलिस विभाग घायल सिपाही के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है।

Petrol Diesel Price Today: आज के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें जारी, यहां चेक करें लेटेस्ट प्राइस

Tags: Delhi-Meerut Expressway Accidentexpressway accidentmeerut accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…
Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…
Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…
Delhi-Meerut Expressway Accident: ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, Delhi-Meerut Expressway पर हुआ दर्दनाक हादसा, जाने पूरा मामला…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?