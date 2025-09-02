Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी

जावेद हुसैन की रिपोर्ट, Delhi: दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 250 से ज़्यादा कट्टों की खेप को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 15 साल से चल रहा था ये अवैध हथियारों का धंधा, मास्टरमाइंड के साथ तीन गिरफ्तार। देशी कट्टों की फ़ैक्ट्री का चलने वाले मास्टरमाइंड का पुलिस के सामने खुलासा कि अब तक 1200 से अधिक हथियार बेचे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी संख्या में देशी कट्टे, कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

महिला ने दर्ज कराई थी FIR

नॉर्थ जिले के डीसीपी ने बताया 11 और 12 अगस्त 2025 की दरम्यानी रात को दर्ज एफआईआर से शुरू हुई जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है। एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके भाई शुभम उर्फ लाला पर एक नाबालिग ने गोली चलाई। घटना के बाद नाबालिग को पकड़ा लिया गया और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह पिस्तौल अलीगढ़ निवासी विजय उर्फ बंटी से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर बंटी, बिजेन्द्र सिंह उर्फ मधुरा और हथियार बनाने वाले मुख्य आरोपी हनवीर उर्फ हन्नू को गिरफ्तार कर लिया।

क्या-क्या हुआ बरामद?

हनवीर पिछले 15-20 सालों से अवैध हथियार बनाने के काले धंधे में शामिल है और वह लगातार फैक्ट्री का स्थान बदलता रह रहा था। उसने पूछताछ में कबूल किया कि वह अब तक 1200 से अधिक अवैध हथियार बेच चुका है। बरामदगी में छह देशी कट्टे, 12 अधबने कट्टे, छह जिंदा कारतूस, पांच खाली कारतूस, 250 से अधिक कट्टे बनाने की सामग्री, कई बैरल और हथियार बनाने वाली मशीनें शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पुरानी आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

