Home > उत्तर प्रदेश > Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी

Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी

Delhi: दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 250 से ज़्यादा कट्टों की खेप को बरामद किया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 2, 2025 15:13:36 IST

DELHI NEWS,CRIME NEWS,DELHI POLICE , 6 country-made pistols, 12 pistols,6 live cartridges
DELHI NEWS,CRIME NEWS,DELHI POLICE , 6 country-made pistols, 12 pistols,6 live cartridges

जावेद हुसैन की रिपोर्ट, Delhi: दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 250 से ज़्यादा कट्टों की खेप को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 15 साल से चल रहा था ये अवैध हथियारों का धंधा, मास्टरमाइंड के साथ तीन गिरफ्तार। देशी कट्टों की फ़ैक्ट्री का चलने वाले मास्टरमाइंड का पुलिस के सामने खुलासा कि अब तक 1200 से अधिक हथियार बेचे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी संख्या में देशी कट्टे, कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

टैरिफ वॉर से निपटने के लिए PM Modi का नया प्लान, भारत में चलेगा ऐसा अभियान; ठिकाने आ जाएगी Trump की अक्ल

महिला ने दर्ज कराई थी FIR

नॉर्थ जिले के डीसीपी ने बताया 11 और 12 अगस्त 2025 की दरम्यानी रात को दर्ज एफआईआर से शुरू हुई जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है। एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके भाई शुभम उर्फ लाला पर एक नाबालिग ने गोली चलाई। घटना के बाद नाबालिग को पकड़ा लिया गया और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह पिस्तौल अलीगढ़ निवासी विजय उर्फ बंटी से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर बंटी, बिजेन्द्र सिंह उर्फ मधुरा और हथियार बनाने वाले मुख्य आरोपी हनवीर उर्फ हन्नू को गिरफ्तार कर लिया।

क्या-क्या हुआ बरामद?

हनवीर पिछले 15-20 सालों से अवैध हथियार बनाने के काले धंधे में शामिल है और वह लगातार फैक्ट्री का स्थान बदलता रह रहा था। उसने पूछताछ में कबूल किया कि वह अब तक 1200 से अधिक अवैध हथियार बेच चुका है। बरामदगी में छह देशी कट्टे, 12 अधबने कट्टे, छह जिंदा कारतूस, पांच खाली कारतूस, 250 से अधिक कट्टे बनाने की सामग्री, कई बैरल और हथियार बनाने वाली मशीनें शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पुरानी आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

नाइट ड्रेस में तेजस्वी यादव ने पटना में मचाई धूम, मरीन ड्राइव पर लड़कों संग खूब लचकाई कमर

Tags: delhidelhi crime newslatest newsUPuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी
Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी
Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी
Delhi: सराय रोहिल्ला में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 अरेस्ट पुलिस टीम ने अलीगढ़ में की छापेमारी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?