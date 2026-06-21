Home > उत्तर प्रदेश > बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप

बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप

लड़की ने करीब 15 मिनट तक हाई वॉल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद राहगीरों का जमावड़ा लग गया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस पूरे ड्रामे का वीडिया रिकॉर्ड कर लिया.

By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 1:38:14 PM IST

बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप


Meerut Crime News: मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली से मेरठ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई एक युवती ने सड़क पर हाई वॉल्टेज ड्रामा दिखाया. दरअसल, युवती अपने बॉयफ्रेंड परवेज से मिलन मेरठ आई थी. मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने क्रांतिधारा पर दारू पी, जिसके बाद लड़की को नशा हो गया और उसने अपना आपा खो दिया. वे जिस गाड़ी से घूम रहे थे पुलिस ने उस कार को रोक लिया और पूछताछ शुरु कर दी. शुक्रवार देर रात पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद ही लड़की गुस्से में आ गई और पुलिस से अभद्रता करने लगी.

लड़की ने करीब 15 मिनट तक हाई वॉल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद राहगीरों का जमावड़ा लग गया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस पूरे ड्रामे का वीडिया रिकॉर्ड कर लिया. 

You Might Be Interested In

पुलिस से की मारपीट की कोशिश 

आरोप है कि लड़की इतने नशे में थी कि उसने पुलिस को गंद-गंदी गालियां देकर वर्दी उतरवा देने की धमकी दी. केवल इतना ही नहीं बल्कि, युवती द्वारा वहां खड़े एक व्यक्ति पर हाथ भी उठाया गया. उसने न केवल उस व्यक्ति के थप्पड़ जड़ दिया बल्कि, पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश की. वीडियो में युवती की इन सभी हरकतों को देखा जा सकता है, जहां वह बार-बार पुलिस को ललकारते हुए बोलती है कि तुम्हारी औकात क्या है मौं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी. इस दौरान बॉयफ्रेंड परवेज भी उसका साथ देकर पुलिस से बहस कर रहा है. हालांकि, वह उसे हटाकर गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश कर रहा था. 

दोनों को भेजा गया जेल 

युवक-युवती द्वारा पुलिस से अभद्रता करने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस का आरोप है कि परवेज और उसकी गर्लफ्रेंड सड़क पर बदतमीजी कर रहे थे. इस दौरान मौके पर खड़ी दो कारों को जब्त कर सांति भंग करने के चलते उनका चालान कर दिया गया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि चर्च के पास कुछ लोग गाड़ी में बैठकर सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे थे.

Tags: meerut crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026
बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप
बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप
बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप
बॉयफ्रेंड से मिलने दिल्ली से मेरठ आई युवती, नशे में चूर होकर सड़क पर किया हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप