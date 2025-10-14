Home > उत्तर प्रदेश > पॉश सोसाइटी में खूनी खेल, बेटी के सामने गैंगस्टर पत्नी को पति ने मारी गोली !

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad) के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी (Ajnara Integrity Society) में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी (Husband killed his wife) और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 14, 2025 2:23:42 PM IST

Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बेहद ही चौंका देने वाली वारदात सामने आई है. जहां,  राजनगर एक्सटेंशन की पॉश सोसायटी ‘अजनारा इंटीग्रिटी’ में एक पति ने अपनी 11 साल की मासूम बेटी के सामने ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. 

किसी बात पर पति ने मारी गोली:

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह खूनी वारदात दोनों के बीच पासपोर्ट को लेकर हुई बहस के बाद हुआ. झगड़ा इतना बड़ गया कि विकास अहलावत के सिर पर खून सवार हो गया और उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी रूबी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से रूबी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक वारदात के समय उनकी 11 साल की बेटी घर पर ही मौजूद थी उसने अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को देखा. जबकि उसकी दूसरी बेटी स्कूल गई हुई थी. 

पुलिस की जांच में क्या हुआ खुलासा?:

पुलिस के मुताबिक, यह दंपति आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था. मृतक महिला गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में साल 2020 से गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद थी, जबकि फरार पति विकास पर भी पहले से ही कई मुकदमे चल रहे थे. फिलहाल, पुलिस की जांच में यह पता चला कि दोनों पति-पत्नी दबंग बताए गए हैं. 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच की शुरू:

फिलहाल, पुलिस ने मृतक रूबी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश करने के लिए टीम का गठन कर लिया. इसके अलावा पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है. 

