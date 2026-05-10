Home > उत्तर प्रदेश > तड़ातड़ BJP नेता पर बरसाईं गोलियां! लखनऊ में सरेआम हत्या की कोशिश; आखिर क्या है मामला

तड़ातड़ BJP नेता पर बरसाईं गोलियां! लखनऊ में सरेआम हत्या की कोशिश; आखिर क्या है मामला

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाज़ार खाला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां रविवार को एक सनसनीखेज घटना घटी है. बताया गया है कि, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता चेतन तिवारी पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया.

By: Heena Khan | Published: May 10, 2026 11:11:01 AM IST

BJP Leader atttack in lucknow
BJP Leader atttack in lucknow


Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाज़ार खाला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां रविवार को एक सनसनीखेज घटना घटी है. बताया गया है कि, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता चेतन तिवारी पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया.  बताया गया है कि हमलावर ने चेतन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिनमें से दो गोलियां उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगीं. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई. वहीं अब इस मामले की जांच जारी है. 

घात लगाकर BJP नेता पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां 

जानकारी के मुताबिक़ चेतन तिवारी बाज़ार खाला इलाके के ही रहने वाले हैं. उनका हमलावर वैभव वाजपेयी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था.  जिसकी वजह से वैभव ने घात लगाकर चेतन पर हमला किया. वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि, जब गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, तब तक आरोपी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने घायल चेतन तिवारी को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

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क्या बोले पुलिस अधिकारी 

वहीं इस मामले को लेकर DCP (पश्चिम) कमलेश दीक्षित भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाने के लिए CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज के आधार पर, आरोपी की पहचान वैभव वाजपेयी (25) के रूप में हुई, जो संतोष कुमार वाजपेयी का बेटा और मेहदीगंज का रहने वाला है. DCP (पश्चिम) कमलेश दीक्षित ने बताया: “घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. CCTV कैमरों की मदद से आरोपी वैभव वाजपेयी की पहचान की गई और उसे बिना किसी देरी के हिरासत में ले लिया गया. उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के प्रयास जारी हैं. इस संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त हो गई है, और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है.”

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Tags: BJPLucknowUP Crime News
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