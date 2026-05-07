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DDU Nagar Mosque Action: 50 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना हिस्सा हटाया गया; प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई शुरू

DDU Nagar Mosque Action: चंदौली के डीडीयू नगर में 50 साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई. प्रशासन के अनुसार निर्माण का हिस्सा PWD और रेलवे की सरकारी जमीन पर बना था.

By: Preeti Rajput | Published: May 7, 2026 10:18:51 AM IST

चंदौली के डीडीयू नगर में 50 साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई.
चंदौली के डीडीयू नगर में 50 साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई.


DDU Nagar Mosque Action: चंदौली डीडीयू नगर (मुगलसराय) में लगभग 50 साल पुरानी एक मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. यह कार्रवाई प्रशासन के निर्देश पर की जा रही है. बताया गया है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग (PWD) और रेलवे की भूमि पर बना है.

50 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर

बुधवार को स्थानीय लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर अवैध निर्माण हटाते हुए देखे गए. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई जारी रही. प्रशासन की निगरानी में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह हिस्सा हटाया जा रहा है.

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10 दिन का दिया था अल्टीमेटम 

एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम पहले ही दिया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाकर स्थल को खाली करना होगा. प्रशासन ने दोहराया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दशकों पुरानी है मस्जिद 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह मस्जिद कई दशकों पुरानी है. हालांकि, सड़क चौड़ीकरण और भूमि संबंधी जांच के दौरान इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर पाया गया. इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया. स्थानीय लोग स्वयं निर्माण हटा रहे हैं ताकि किसी भी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके.

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Tags: DDU Nagar Mosque ActionUP Newsuttar pradesh
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