Home > उत्तर प्रदेश > उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश

उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बाप इतना हैवान बन गया कि उसने मासूम बच्ची को नाले में फेंकने की कोशिश की.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 11:10:07 AM IST

सुल्तानपुर में बच्ची को मारने की कोशिश
सुल्तानपुर में बच्ची को मारने की कोशिश


Sultanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पिता की हैवानियत की खबर सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया, जिससे पिता को तो कोई फर्क नहीं पड़ती लेकिन आसपास के लोग हैरान रह गए. अगर वे लोग नहीं होते, तो शायद बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायल हो रहा है, जिसमें एक आदमी को देखा जा सकता है, जो अपनी लगभग लगभग तीन साल की बच्ची की उंगली पकड़कर सड़क पर लाता है. इसके बाद वो उसे नाली में फेंकने की कोशिश करता है. कहा जा रहा है कि पहले बच्ची को काफी पीटा भी गया था.

बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, ये मामला कोतवाली के निराला नगर इलाके का है. ये वीडियो 30 मई का बताया जा रहा है. यहां एक पिता अपनी बच्ची को लेकर सड़क पर आता है और वो उसके साथ मारपीट करता है. वो उस बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश करता है. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोग छतों से वीडियो बनाने और देखने लगते हैं. 

You Might Be Interested In

लोगों के आने के बाद आक्रोशित हुआ आरोपी

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश की. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं और बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं. इससे आरोपी काफी नाराज हो जाता है और वो एक घर के दरवाजे को काफी तेजी से हिलाने लगता है. व्यक्ति की इस तरह की हरकत के कारण आसपास के लोगों में नाराजगी और भय देखने को मिला. 

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई. कोतवाली नगर की निराला नगर चौकी पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि वीडियो में दिखने वाा व्यक्ति मोनू उर्फ योगेंद्र सिंह है और वो बच्ची उसकी अपनी बेटी है. पुलिस ने वीडियो को सबूत मानते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 

ये भी पढ़ें: 500 रुपये के लिए दोस्त की हत्या, इंस्टाग्राम पर बनाई ‘टपका रे टपका’ पर रील, हो गए वायरल?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश
उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश
उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश
उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश