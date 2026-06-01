उंगली पकड़ी, सड़क पर लाया और फिर… बाप ने बेरहमी से की बेटी की पिटाई, नाली में फेंकने की भी कोशिश

Sultanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पिता की हैवानियत की खबर सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया, जिससे पिता को तो कोई फर्क नहीं पड़ती लेकिन आसपास के लोग हैरान रह गए. अगर वे लोग नहीं होते, तो शायद बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायल हो रहा है, जिसमें एक आदमी को देखा जा सकता है, जो अपनी लगभग लगभग तीन साल की बच्ची की उंगली पकड़कर सड़क पर लाता है. इसके बाद वो उसे नाली में फेंकने की कोशिश करता है. कहा जा रहा है कि पहले बच्ची को काफी पीटा भी गया था.

बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, ये मामला कोतवाली के निराला नगर इलाके का है. ये वीडियो 30 मई का बताया जा रहा है. यहां एक पिता अपनी बच्ची को लेकर सड़क पर आता है और वो उसके साथ मारपीट करता है. वो उस बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश करता है. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोग छतों से वीडियो बनाने और देखने लगते हैं.

एक पिता अपनी छोटी बेटी को नाले में खींचने की कोशिश कर रहा था और उसे मारना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वह रुक गया ! pic.twitter.com/TnFw7u9Cgv — nitin yadav (@nitinyadav0940) June 1, 2026

लोगों के आने के बाद आक्रोशित हुआ आरोपी

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को नाली में डुबाने की कोशिश की. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं और बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं. इससे आरोपी काफी नाराज हो जाता है और वो एक घर के दरवाजे को काफी तेजी से हिलाने लगता है. व्यक्ति की इस तरह की हरकत के कारण आसपास के लोगों में नाराजगी और भय देखने को मिला.

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई. कोतवाली नगर की निराला नगर चौकी पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की. जांच में पता चला कि वीडियो में दिखने वाा व्यक्ति मोनू उर्फ योगेंद्र सिंह है और वो बच्ची उसकी अपनी बेटी है. पुलिस ने वीडियो को सबूत मानते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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