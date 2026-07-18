जिससे अतुल करता बेइंतेहा था प्यार, वह बनाती थी किसी और से संबंध; हेट स्टोरी में तब्दील हो गई इश्क का कहानी

Damini Tushar Illicit Love Affair: उत्तर प्रदेश के आगरा की एक शादीशुदा महिला ने अपनी अय्याशी और अवैध संबंधों के लिए पति को ही निपटा दिया. हत्या का यह सनसनीखेज मामला आगरा जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है. स्कूल के ड्राइवर से प्यार करने के बाद उसके साथ संबंध बनाने वाली 30 वर्षीय महिला दामिनी ने पति की हत्या का ऐसा प्लान बनाया, जिसके बाद पति की मौत हो गई. प्रेमी के साथ शादी करने और 20 लाख रुपये का इश्योरेंस पाने के लिए दामिनी ने प्रेमी तुषार पायला के साथ मिलकर गुरुवार (16 जुलाई, 2026) की मध्य रात्रि को पहले पति अतुल कुमार (32) को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिलाया. इसके बाद गहरी नींद में रात 2 बजे बिस्तर पर करैत सांप को छोड़ दिया. यह करैत सांप अतुल कुमार के कंबल में घुसा और कुछ ही देर में पैरों में डस दिया. करैत सांप बेहद खतरनाक होता है, इसलिए कांटने के कुछ मिनटों में ही अतुल की मौत हो गई.

परिवार की शिकायत पर यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मेरठ में महिला दामिनी शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द के प्यार में और अय्याशी में इस कदर डूब गई कि उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. प्यार भी वह पति अतुल द्वारा संचालित स्कूल में बतौर ड्राइवर काम करने वाले तुषार पायला से करने लगी.घर में भी तुषार का आना-जाना था, इसलिए वह यहां भी संबंध बना लेती थी. हैरत की बात यह है कि अतुल पत्नी दामिनी और स्कूल ड्राइवर तुषार पर विश्वास करता था, इसलिए उसे दोनों पर शक नहीं हुआ.

कैसे की हत्या?

दामिनी का यह जानकारी थी कि अतुल ने अपने नाम पर 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ है. इसकी जानकारी मिलते ही उसने बॉयफ्रेंड तुषार से बात की और साजिश रच डाली. अतुल से छुटकारा मिलते ही वह तुषार से शादी करने की तैयारी में थी. इसके साथ ही अतुल के नाम पर 20 लाख रुपये का इश्योरेंस क्लेम भी मिलता. साजिश के तहत पति की हत्या करने के लिए दामिनी अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर देश के चौथे नंबर के सबसे जहरीले सांप कॉमन कैरत को लेकर बिस्तर पर लेकर आई थी. इस खतरनाक सांप को वह आधी रात को पकड़कर लाई और बिस्तर पर डाल दिया, जहां पति अतुल सो रहा था. उसने सो रहे पति के कंबल में सांप को डाला.

कंबल के अंदर छोड़ दिया सांप

कंबल के अंदर घुसे सांप ने अतुल के पैर में काट लिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुक्रवार सुबह 6 बजे दामिनी कमरे में पहुंची और परिजनों से रोते हुए कहा कि अतुल को सांप ने काट लिया है. कमरे में सांप मौजूद था और अतुल के पैर पर डसने के निशान भी थे. ऐसे में परिवार ने इस पर यकीन कर लिया. कुछ समय बाद ही परिवार को दामिनी पर शक हुआ तो पुलिस को शिकायत दे दी. पुलिस को भी जांच के दौरान दामिनी पर शक हो गया कि यह हत्या है .

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शादी के बाद बन गया गैर मर्द से संबंध

दामिनी ने पुलिस को बताया कि उसका तुषार पायला से अफेयर था. वह उसके साथ रहना चाहती थी और शादी भी करना चाहती थी. कुछ दिन पहले ही अतुल ने अपना 20 लाख रुपए का बीमा भी कराया था. पति को मारने के लिए 2 सांप पकड़ने वालों सपेरे को भी पैसे का लालच दिया. इसके लिए उन्होंने इन सपरों को 5 लाख रुपये देने की बात कही थी. लालच में आकर सपेरे तैयार हो गए और सांप लाकर दे दिया.

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