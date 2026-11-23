Jalaun Cylinder Blast: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, यहां एक पार्षद के घर पर LPG सिलेंडर फट गया. ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस दौरान 13 बच्चों समेत 23 लोग बुरी तरह झुलस गए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना ओराई के शांतिनगर इलाके में शाम करीब 6 बजे हुई, जब स्थानीय पार्षद माता प्रसाद के घर पर घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई. इस दौरान बुरी तरह झुलसे 19 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि चार अन्य का ओराई के एक अस्पताल में इलाज जारी है.

आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के अनुसार, माता प्रसाद के घर पर LPG सिलेंडर में अचानक आग लग गई. परिवार के सदस्यों और आस-पास रहने वाले लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के दौरान सिलेंडर ज़ोर से फट गया. इस धमाके में 13 बच्चों समेत 23 लोग घायल हो गए. धमाके से मौके पर मौजूद लोग झुलस गए, जिससे इलाके में इमरजेंसी में मदद की मांग की गई. उत्तर प्रदेश पुलिस ने बचाव और राहत अभियान शुरू किया

19 लोगों की बुरी हालत

सूचना मिलने के बाद, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने कहा कि गंभीर रूप से जलने वाले 19 लोगों को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. बाकी चार घायलों का इलाज ओराई के जिला अस्पताल में चल रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

SP सुरेश चंद्र रावत ने हताहतों की पुष्टि की और कहा कि सिलेंडर धमाके की जांच चल रही है. अधिकारी घटना के आसपास के हालात की जांच कर रहे हैं.इस घटना में 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं. जांच की और जानकारी का इंतज़ार है.

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