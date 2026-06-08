Home > उत्तर प्रदेश > शादी के कुछ दिन बाद हनीमून मनाने की प्लानिंग बना रहा था कपल, तभी हुई ‘तीसरे’ की एंट्री; आ गई तलाक की नौबत

शादी के कुछ दिन बाद हनीमून मनाने की प्लानिंग बना रहा था कपल, तभी हुई ‘तीसरे’ की एंट्री; आ गई तलाक की नौबत

Meerut News: शादी के बाद एक कपल हनीमून की प्लानिंग कर रहा था. तभी तीसरे की हो गई एंट्री. फिर कुछ ऐसा हुआ की नए-नए कपल तलाक तक पहुंच गए.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: June 8, 2026 11:52:23 AM IST

हनीमून की प्लानिंग कर रहा था कपल, तभी तीसरे की हुई एंट्री, बात तलाक तक पहुंची
हनीमून की प्लानिंग कर रहा था कपल, तभी तीसरे की हुई एंट्री, बात तलाक तक पहुंची


यूपी के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक कपल दुबई जाकर हनीमून मनाने की प्लानिंग कर रहा था. इसी वक्त एक ऐसा मोड़ आया कि उनका रिश्ता बर्बाद होने की नौबत आ गई. दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

कब हुई थी शादी?

सिंगापुर से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके दिल्ली के पटेल नगर के रहने वाले शिवम कुमार की शादी दो जून 2025 को मेरठ की बहसूमा की रहने वाली दिव्या से हुई थी. आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. इसी के बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ और बात शादी तक पुहंची. 

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क्या हुआ विवाद?

शादी के बाद ये कपल दुबई जाकर हनीमून मनाने की प्लानिंग कर रहा था. दोनों चाहते थे कि वहां जाकर एकसाथ समय बिताएंगे और एक-दूसरे को और करीब से जानेंगे. लेकिन फिर शिवम के परिवार वालों ने कहा कि वो भी कपल के साथ दुबई चलेंगे. ये बात जैसे ही दुल्हन को पता चली, तो वह नाराज हो गईं. उसने कहा कि हनीमून कपल के एक प्राइवेट समय होता है, इसमें कोई परिवार कैसे चल सकता है. हालांकि, इस बात से दूल्हा यानी शिवम कुमार सहमत नहीं था. इसे लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई. 

तलाक तक पहुंची बात 

इस बात को लेकर दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई. दोनों अलग होने की जिद पर अड़े हुए हैं. हालांकि यह मामला पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया. परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी आदेश कौर ने बताया कि इस दंपत्ति की तीन बार काउंसलिंग की जा चुकी है, लेकिन दोनों बात मानने को तैयार नहीं हैं. अब दंपत्ति की चौथी काउंसलिंग की जानी है. 

यह खबर भी पढ़ें: लिव-इन पार्टनर बना ‘जल्लाद’… पेट में पल रहे बच्चे को मिटाया, फिर शादीशुदा गर्लफ्रेंड को तड़पते छोड़ भागा; गांव वालों ने काटा बवाल!

Tags: meerut newsUP New
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