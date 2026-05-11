‘मेरी मां ने शेर पैदा किया है, गीदड़ नहीं’, कौन हैं कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला? पुलिस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

Sunil Shukla Allegation on UP Police: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला आजकल सुर्खियों में हैं. दरअसल, एक वीडियो बनाकर और उसे जारी करके, उन्होंने लखनऊ कमिश्नरेट की रिज़र्व पुलिस लाइंस में फैले भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश किया है. सीधे मुख्यमंत्री से अपील करते हुए, उन्होंने वसूली और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों की जांच की मांग की है.

अब, एक तीसरा वीडियो सामने आया है जिसमें कांस्टेबल दावा कर रहा है कि पुलिसकर्मियों ने देर रात उसके घर पर छापा मारा. उसका आरोप है कि उसे चुप कराने के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं.

मेरी मां ने किसी सियार को जन्म नहीं दिया- सुनील शुक्ला

वीडियो में सुनील शुक्ला कहते हैं कि पुलिस ने देर रात रायबरेली और अमेठी में मेरे घर पर छापा मारा. मेरी मां ने किसी सियार को जन्म नहीं दिया; उन्होंने एक शेर को जन्म दिया है. मुझे इस तरह चुप या दबाया नहीं जा सकता. क्या मैं कोई आतंकवादी, नक्सली या हत्यारा हूं, जो पुलिस इस तरह आधी रात को मेरे घर पर छापा मार रही है? क्या मुझ पर बलात्कार या हत्या से जुड़े किसी मामले में आरोप है?

IPS अधिकारियों को ‘काले अंग्रेज’ बताया

कांस्टेबल सुनील शुक्ला का कहना है कि पुलिस के छापे के दौरान घर पर केवल उनकी बुजुर्ग मां और बहन मौजूद थीं. उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, और परिवार अभी शोक में है. सुनील शुक्ला ने आशंका जताई है कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है. कांस्टेबल का दावा है कि यह छापा IPS अधिकारियों के इशारे पर मारा गया था जिन्हें वह काले अंग्रेज कहकर संबोधित करते हैं. इस छापे से उनकी बुजुर्ग मां और बहन बुरी तरह डर गईं.

वीडियो में, कांस्टेबल ऐलान करता है कि अगर वे उसे चुप कराना चाहते हैं, तो उन्हें उसे मारना होगा. वह आगे दावा करता है कि इस संबंध में एक योजना पहले से ही तैयार है. कांस्टेबल सुझाव देता है कि इस स्थिति को सुलझाने का एक और तरीका है: पुलिस विभाग के भीतर फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन करना. सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, कांस्टेबल ने न्याय की अपील की है. वह जोर देकर कहता है कि वह भगत सिंह का अनुयायी है, और ठीक इसी कारण से, उसे डराया या दबाया नहीं जा सकता.