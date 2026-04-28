Uttar Pradesh News: कर्नलगंज पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, 4 शातिर चोर गिरफ्तार; सामान बरामद

Uttar Pradesh News: जनपद गोण्डा के कर्नलगंज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का खुलासा कर दिया. थाना कर्नलगंज पुलिस ने चार आरोपियों संदीप यादव, सूरज पाण्डेय, तिलकराम और शिवकुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद
इन आरोपियों को बालपुर जाट से टेड़ी नदी जाने वाले मार्ग से पकड़ा गया. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसमें फाइबर मडगार्ड, वाइजर, पाइन, लोहे के ब्लॉक और सिल्वर पॉलिश ब्लॉक शामिल हैं.
पीड़ित की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा
यह मामला 24 फरवरी 2026 की रात बालपुर बाजार स्थित एक मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर में हुई चोरी से जुड़ा है. पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने सभी को न्यायालय भेजते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
