UP Police: माफ हुई 8 लाख रुपये की रिकवरी… यूपी में सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत

CM Yogi UP Police Decision: उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी के दौरान प्रमोशन या नई भर्ती के जरिए ऊंचे पद पर पहुंचना किसी भी पुलिसकर्मी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन कई बार एक पद से दूसरे पद पर जाने की प्रक्रिया आर्थिक परेशानी भी खड़ी कर देती है. ऐसा ही मामला यूपी पुलिस के उन जवानों के सामने आया था, जो सिपाही के पद पर तैनात थे और नई भर्ती में सफलता हासिल कर दारोगा बन गए. नई जिम्मेदारी मिलने की खुशी के बीच उनके सामने ट्रेनिंग से जुड़े 8 लाख रुपये के बॉन्ड की रिकवरी का संकट खड़ा हो गया था. अब सीएम योगी की सरकार ने इन पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए ये फैसला किया है.

8 लाख रुपये की रिकवरी के पीछे की पूरी कहानी क्या है?

दरअसल, UP पुलिस में कुछ कांस्टेबलों ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती प्रोसेस में हिस्सा लिया था. सिलेक्ट होने के बाद, उन्हें सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका दिया गया. इसके लिए, उन्हें सब-इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग छोड़कर नई पोस्ट पर जॉइन करना पड़ा.

नियमों के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान 8 लाख रुपये का बॉन्ड साइन करना होता था. ट्रेनिंग पूरी होने से पहले सर्विस छोड़ने पर इस रकम की रिकवरी का मामला सामने आया. इसलिए, कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर बने अधिकारी 8 लाख रुपये चुकाने को लेकर परेशान थे. नई नौकरी मिलने के बावजूद, उन्हें पैसे का बड़ा बोझ पड़ने का डर था.

CM योगी से अपील की

इस मामले को लेकर, प्रभावित पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दखल देने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि उनका पुलिस डिपार्टमेंट में ऊंचे पदों पर सिलेक्शन हो गया था. इसलिए, सब-इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग छोड़ने के बाद उनसे बॉन्ड की रकम वसूलने से पैसे की दिक्कत हो सकती है. मुख्यमंत्री ने पुलिसवालों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया. इसके बाद, सरकार ने ₹8 लाख की रिकवरी राशि माफ करने का फैसला किया.

इस फैसले से किन पुलिसवालों को फायदा होगा?

योगी सरकार के इस फैसले से UP पुलिस के 2025 बैच के उन चुने हुए कैंडिडेट्स को फायदा होगा, जो पहले कांस्टेबल के तौर पर काम कर चुके हैं और बाद में सब-इंस्पेक्टर पद के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई करने के बाद सब-इंस्पेक्टर बन गए.

इस फैसले के बाद, संबंधित पुलिसवालों को कांस्टेबल के तौर पर अपनी ट्रेनिंग से जुड़ी 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि वापस नहीं करनी होगी. इससे उन कर्मचारियों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी जो नई जिम्मेदारी संभालने पर बॉन्ड रिकवरी को लेकर परेशान थे. सरकार के इस कदम से उन पुलिसवालों की आर्थिक मुश्किलें भी कम होंगी जो डिपार्टमेंट में पद बदल रहे हैं.