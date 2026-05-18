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जगह कम है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज, सीएम योगी का दो टूक संदेश; कहा- नहीं माने तो अपनाएंगे दूसरा तरीका

CM Yogi on Namaz: सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले में बेहद सख़्त रुख़ अपनाया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 4:12:04 PM IST

सीएम योगी का सख्त संदेश सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा ना करें
सीएम योगी का सख्त संदेश सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा ना करें


Yogi Adityanath on Namaz:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले में बेहद सख़्त रुख़ अपनाया है. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि सड़कें आने-जाने के लिए होती हैं, तमाशा दिखाने के लिए नहीं; इसलिए, अब इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, CM योगी ने आगे कहा कि अगर लोग हमारी बात प्यार से मान लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है; वरना, हम दूसरे तरीक़े अपनाएंगे. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर जगह कम है, तो नमाज़ पालियों (शिफ़्टों) में अदा की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि क़ानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, और सरकार अब सार्वजनिक सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने वालों के ख़िलाफ बहुत सख़्त रुख अपनाने के लिए तैयार है.

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सीएम योगी का दो टूक बयान

अपने संबोधन में, सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार शुरू में बातचीत के जरिए जनता को समझाने की कोशिश करेगी; हालांकि, अगर कोई क़ानून की भाषा समझने में नाकाम रहता है, तो उसके ख़िलाफ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि अगर लोग हमारी बात प्यार से मान लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है; वरना, हम दूसरे तरीक़े अपनाएंगे.

सीएम ने यह भी ज़िक्र किया कि जब भी लोग उनसे पूछते हैं कि क्या UP में सड़कों पर अब सचमुच नमाज़ अदा नहीं की जाती, तो उनका ज़ोरदार जवाब होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सड़कें जनता की होती हैं. किसी भी व्यक्ति के पास आम नागरिकों के रास्ते में रुकावट डालने का कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.

जनसंख्या वृद्धि पर सीएम योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी ने ख़ुद एक घटना का ज़िक्र किया, जहां उन्हें एक तर्क का सामना करना पड़ा जो अक्सर कुछ लोगों द्वारा दिया जाता है कि उनके पास जगह की कमी है, जबकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. इसके जवाब में, उन्होंने एक व्यावहारिक समाधान और एक तीखा, व्यंग्यात्मक जवाब दोनों दिए.

उन्होंने कहा कि अगर जगह की कमी है, तो लोगों को या तो अपने घरों के अंदर नमाज करनी चाहिए या अलग-अलग पालियां बनाकर ऐसा करना चाहिए. इसके अलावा, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसके सदस्यों को अपने परिवार का आकार नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए. जगह की कमी के बहाने किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति पर क़ब्ज़ा करने या सड़कों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सरकार सार्वजनिक सड़कों पर अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी- सीएम

मुख्यमंत्री के बयान से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़कों पर होने वाली किसी भी धार्मिक या सामाजिक गतिविधि के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम के मामले में ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है. कड़े शब्दों में, CM योगी ने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी कार्यक्रम इस तरह से आयोजित नहीं किया जाना चाहिए जिससे आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा हो.

लोगों को अपनी प्रार्थना करने या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अपने-अपने पूजा स्थलों पर ही जाना चाहिए. सरकार के इस कड़े संदेश को राज्य के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

Tags: cm yogiLucknowNamaz controversyuttar pradesh news
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