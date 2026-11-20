Azam Khan Condolence on Yogi Mother Death: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. 91 साल की उम्र में उन्होंने शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया. इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी दुख व्यक्त किया है.

आजम खान ने मुरादाबाद में शोक जताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर शोक जताते हुए आजम खान ने कहा कि यह बहुत बड़ा सदमा और नुकसान है. शुक्रवार शाम मुरादाबाद पहुंचे आजम खान ने कहा कि मां जैसी कोई दौलत नहीं होती. उन्होंने अल्लाह से सावित्री देवी की मगफिरत के लिए दुआ की और इस मुश्किल वक्त में योगी आदित्यनाथ को सब्र रखने की दुआ की.

अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि दी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी सावित्री देवी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी.

अखिलेश यादव ने अपने मैसेज में लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. हम अपनी विनम्र संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं.

उप्र के मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2026

लंबे समय से बीमार थीं सावित्री देवी

सावित्री देवी लंबे समय से बीमार थीं. बताया जा रहा है कि उम्र और बीमारी के कारण वह परिवार के कुछ ही सदस्यों को पहचान पा रही थीं. शुक्रवार को उनके पैतृक गांव पंचूर में उनका निधन हो गया. उनकी मां के निधन की खबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में दुख की लहर दौड़ गई है.