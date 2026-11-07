दिवाली पर CM योगी का बड़ा एलान, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

दिवाली से पहले योगी सरकार ने यूपी के लाखों कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी. बढ़े हुए भत्ते का भुगतान नवंबर की सैलरी के साथ होगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी दिया जाएगा. इसका फायदा राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और शहरी निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

58 से 63% हुआ महंगाई भत्ता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके बाद महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है. बढ़ी हुई दर से कर्मचारियों को अब 63 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

किन्हें मिलेगा लाभ?

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. वहीं, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते (एरियर) की राशि भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी.

इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के दायरे में शामिल होंगे. महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी दिया तोहफा

कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 15.75 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. इसका लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनर्स को भी मिलेगा.

वहीं, गुजरात सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे राज्य के 9.69 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिलेगा. यहां भी बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से लागू होगा.

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