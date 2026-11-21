CM Yogi Mother Death: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए काफी भावुक दिखे. सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उनके पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया था. आदित्यनाथ ने अपनी मां की अर्थी को कंधा भी दिया, जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाया गया. सावित्री देवी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. उनके निधन के बाद, आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “मां… ओम शांति.”

भावुक हुआ पूरा यूपी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आदित्यनाथ के प्रति संवेदना व्यक्त की. धामी ने रिपोर्टर्स से कहा, “हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें. योगी जी की बात करें तो वो समाज की सेवा करते रहते हैं, जो एक बेटे के रूप में उनके समर्पण का सबूत है. भगवान उन्हें ऐसे समय में शक्ति दे.”

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माँ को श्रद्धांजलि देने के बाद फिर यूपी के सेवा में लगेंगे CM योगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को आदित्यनाथ से बात की और उनकी मां के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्यनाथ अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शनिवार को लखनऊ लौटेंगे और प्रधानमंत्री के साथ राज्य की राजधानी में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार और उससे जुड़े समारोहों में शामिल होने के लिए दोपहर 2.15 बजे तक उत्तराखंड में रहने की उम्मीद है. इसके बाद वो कौशल दीक्षांत समारोह (स्किल डेवलपमेंट कॉन्वोकेशन) के लिए लखनऊ वापस जाएंगे, जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शाम 5.30 बजे से 6.45 बजे तक होगा.