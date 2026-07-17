UP: सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे इन तीन जिलों के लोगों को बड़ा तोहफा, लगभग 2500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तीन जनपदों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे आमजन को विकास योजनाओं का उपहार भी देंगे. सीएम शुक्रवार को सात विधानसभा क्षेत्रों- शामली, कैराना, थानाभवन, बिजनौर, चांदपुर, मुरादनगर, मोदीनगर के लोगों को सौगात देंगे. वे शामली, बिजनौर व गाजियाबाद जनपद में लगभग 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे. साथ ही तीनों जनपदों में जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे. इसके अलावा गाजियाबाद में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. वे यहां कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन को लेकर भी शासन, प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देंगे.

सीएम योगी लखनऊ से सीधे शामली पहुंचेंगे. वे सबसे पहले यहां कैराना, थानाभवन व शामली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे. वे यहां 581 करोड़ से अधिक की 89 विकास परियोजनाओं की सौगात सौपेंगे. वहीं कैराना में राज्य कर विभाग के कार्यालय, कंडेला में पशु चिकित्सालय, थानाभवन में राजकीय महिला आईटीआई आदि का लोकार्पण करेंगे.

बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री बिजनौर जनपद में (बिजनौर व चांदपुर विधानसभा क्षेत्र) के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. 1003 करोड़ से अधिक की 76 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे. बिजनौर में महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे. राजकीय नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास भी लोकार्पित करेंगे. इसके अलावा सीएम रामबाग रोड पर कल्याण मंडपम के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे. साथ ही विदुर कुटी स्थल के समेकित पर्यटन विकास कार्य के शिलान्यास समेत कई बड़ी परियोजनाएं भी जनपदवासियों को देंगे.

गाजियाबाद में 868 करोड़ से अधिक की 90 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

सीएम योगी शुक्रवार शाम को गाजियाबाद की दो विधानसभा (मुरादनगर व मोदीनगर) के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. यहां 868 करोड़ से अधिक की 90 परियोजनाओं की सौगात देंगे. सीएम योगी तेजपाल त्यागी कुशपाल त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मुरादनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 200 व्यक्तियों की क्षमता की बैरक के निर्माण कार्य के साथ ही 100 व 150 जवानों के लिए दो बैरकों का भी लोकार्पण करेंगे. यहां विभिन्न पेयजल योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना बापूधाम के प्रशासनिक भवन व पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य समेत कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे.