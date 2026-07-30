‘सब चंगा, नो दंगा’, गाजीपुर में गरजे CM योगी; अफजाल अंसारी पर साधा निशाना, जनसभा में कही बड़ी बात

Ghazipur Yogi Adityanath News: गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कानून-व्यवस्था, विकास और विपक्ष के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. भाषण के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और स्थानीय सांसद अफजाल अंसारी पर निशाना साधते हुए कई तीखे बयान दिए. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का दौर खत्म हो चुका है और प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही. सरकार की सख्त कार्रवाई के चलते अपराधियों में कानून का डर बना है. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल है और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

अफजाल अंसारी पर साधा निशाना

सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि ‘जहां का सांसद अवैध लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हो, वहां के भगवान ही मालिक हैं.’ इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने विपक्ष पर कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

विपक्ष पर लगाए उपेक्षा के आरोप

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी आलोचना की. उनका कहना था कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के कई ऐतिहासिक नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ऐसे महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का काम कर रही है.

गहमर गांव के सैनिकों की जमकर सराहना

योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के गहमर गांव का विशेष उल्लेख करते हुए वहां के सैनिकों की वीरता को नमन किया. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में इस गांव का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है. विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में यहां के जवानों ने साहस और बलिदान का परिचय दिया है. उन्होंने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

विकास और निवेश पर भी दिया जोर