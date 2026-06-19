पहले राम भक्तों पर चलवाई गोलियां, अब दे रहे उपदेश; राम मंदिर चोरी मामले में आग बबूला हुए CM योगी

CM Yogi Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने विकास की बड़ी सौगात देते हुए ₹378 करोड़ से अधिक की 126 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का उद्घाटन, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण और क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार का संदेश दिया गया.

SIT को सौंपी जांच

कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने अयोध्या को लेकर लगाए जा रहे चंदा चोरी के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बने माहौल को बदनाम करने की कोशिशें स्वीकार नहीं होंगी, और यदि किसी के पास सबूत हैं तो वह एसआईटी को सौंपे जांच और कार्रवाई पूरी तरह होगी.

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “जिन लोगों ने ‘कारसेवकों’ पर गोलियां चलाईं और जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलाईं, वे अब यहां उपदेश दे रहे हैं… हमने ट्रस्ट के कहने पर (राम मंदिर डोनेशन मामले की जांच के लिए) एक SIT जांच बिठाई है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘SIT जांच से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा. मैं सबसे कहूंगा कि ऐसा कुछ भी न कहा जाए जिससे भगवान राम के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचे. अगर किसी के पास कोई सबूत है, तो वह SIT के सामने पेश करे.’

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मुख्यमंत्री ने दी नसीहत

सीएम योगी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि ‘इस मामले में कोई भी बयानबाजी न करें. साथ ही किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश न करें.’ मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि ‘अगर कोई अपराधी है तो वह बचने नहीं वाला है. सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘जिम्मेदारी का दायित्व निभाएंगे और तभी जाकर विकास होगा. सपा जय श्री राम बोलने वाले भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करती थी. हमले राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर SIT का गठन किया है. जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा.’ साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘किसी के पास अगर कोई सुबूत है, तो SIT को तुरंत दे. लेकिन बयानबाजी से अयोध्या का बिल्कुल अपमान न करें.’

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