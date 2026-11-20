उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन की पुष्टि पौड़ी के एसएसपी सर्वेश कुमार ने की है.

लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी का निधन का निधन आज सुबह लगभग 11 बजे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर के आवास पर हो गया . सीएम योगी की माताजी लंबे समय से बीमार और अस्वस्थ चल रही थीं. पौड़ी के एसएसपी सर्वेश कुमार ने दुखद समाचार की पुष्टि की है.

कब होगा अंतिम संस्कार?

जानकारी के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार कल शनिवार 21 नवंबर को हरिद्वार में किया जा सकता है.