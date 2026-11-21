CM Yogi Mother Funeral: जैसा की आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अपने पैतृक गांव पंचूर में आखिरी सांस ली. मां के निधन की खबर मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरह टूट गए और उनके पैतृक गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 10 बजे हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जाएगा. वहीं जिला प्रशासन ने CM Yogi की मां की अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है.

मौजूद रहेंगी कई बड़ी हस्तियां

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है. जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में नीलधारा गंगा के किनारे चंडी घाट श्मशान घाट पर किया जाएगा. इस दौरान कई बड़ी महान हस्तियों के उत्तराखंड पहुँचने की जानकारी है. अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे.

शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारी

हरिद्वार जिला प्रशासन सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के लिए अलर्ट पर है. चंडी घाट श्मशान घाट पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से हरिद्वार आएंगे. उनके हेलीकॉप्टर को चंडी घाट के पास कांगड़ी गांव में उतारने का इंतज़ाम किया जा रहा है. अंतिम संस्कार के दौरान कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन सुरक्षा और दूसरे ज़रूरी इंतज़ाम कर रहा है.

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CM Yogi का माँ को आखिरी संदेश

पंचूर पहुंचने के बाद, मुख्यमंत्री ने अपनी मां के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए. जब ​​उन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी तो परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और स्थानीय लोग मौजूद थे. अपनी यात्रा के बाद, योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर के साथ एक इमोशनल मैसेज शेयर किया. उनकी पोस्ट में बस इतना लिखा था: “मां… ओम शांति.” इस छोटे से मैसेज पर देश भर के लोगों ने शोक और श्रद्धांजलि दी.