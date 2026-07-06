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UP: सीएम योगी ने ‘जनता दर्शन’ में सुनीं फरियादियों की शिकायत, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘जनता दर्शन’ के दौरान खुद फरियादियों तक पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना. उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: July 6, 2026 7:20:27 PM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना


UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह ‘जनता दर्शन’ किया. इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक फरियादी से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय भरोसा देते हुए कहा कि हमारी सरकार ‘नर सेवा को नारायण सेवा’ मानकर 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित के लिए कार्य कर रही है.

‘जनता दर्शन’ के दौरान मुख्यमंत्री खुद फरियादियों तक पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना. उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए.

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जन समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाएं अधिकारी- सीएम योगी

इस अवसर पर सीएम ने लोगों से कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाएं.

अवैध कब्जा संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. राजस्व व पुलिस से जुड़े मामले में समयसीमा के भीतर न्याय दिलाया जाए और मामले का निस्तारण कर पीड़ित की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाए.

Tags: UP Newsyogi adityanath
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