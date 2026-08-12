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UP: संतकबीर नगर में सीएम योगी ने योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित, महापुरुषों के वेश में सजे बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और दी चॉकलेट

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतकबीर नगर में विभिन्न योजना के लाभार्थियों को अपने हाथों सम्मानित किया. उन्होंने लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किया.

By: Hasnain Alam | Published: August 12, 2026 6:02:30 PM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का संतकबीर नगर दौरा
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का संतकबीर नगर दौरा


UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतकबीर नगर में मंच पर पहुंचने से पहले स्टॉल का अवलोकन कर विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जाना. उन्होंने यहां बच्चों से संवाद साधा और उनकी हौसलाअफजाई की. साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र, लैपटॉप आदि प्रदान किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने महापुरुषों के वेश में सजे बच्चों से संवाद किया. उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और हौसलाअफजाई करते हुए चॉकलेट भी दी. मिशन शक्ति, कृषि, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली. 

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सीएम के हाथों सम्मानित किए गए लाभार्थी

विभिन्न योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित किया गया. उन्होंने लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किया.

सीएम योगी के हाथों इन्हें मिला सम्मान

चंदन कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 3 लाख का चेक 
कमलाकांत- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत- लैपटॉप
सर्वेश कुमार- कृषि यंत्र- पांच लाख का चेक  
वसुंधरा- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.18 करोड़ से अधिक का चेक 
इंगलावती- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.05 करोड़ से अधिक का चेक (352 स्वयं सहायता समूह).

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