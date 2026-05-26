45 रुपये के गमले के लिए ढाई करोड़ की कार…चोरी को लेकर CM योगी का बयान हुआ वायरल

Yogi Adityanath Statement: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोरी करने वालों पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक दिलचस्प उदाहरण साझा किया, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन शहरों को सुंदर बनाने के लिए सड़क किनारे गमले लगाता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें भी चोरी कर लेते हैं.

उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसा मामला सामने आया, जिसमें ढाई करोड़ रुपये की लग्जरी कार से आए लोग सिर्फ 45 रुपये का गमला उठाकर ले गए. मुख्यमंत्री ने इसे “चोरी का नया मॉडल” बताते हुए कहा कि कार में आने-जाने में जितना खर्च हुआ होगा, उतने में कई नए गमले खरीदे जा सकते थे.

CCTV में कैद हुई गमला चोरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और प्रशासन लगातार निगरानी करता है. इसी निगरानी के दौरान पता चला कि महंगी कार से आए कुछ लोग गमला चोरी करके ले गए. उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि अगर वही लोग बाजार से नया गमला खरीदकर अपने घर में रखते तो उनका सम्मान भी बना रहता और शहर भी सुंदर दिखता.

योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि एक समय उनके मन में आया कि गमला चोरी करने वालों की तस्वीरें चौराहों पर लगवा दी जाएं, ताकि लोग ऐसी हरकतों से बचें. हालांकि उनका संदेश साफ था कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

सरकारी संपत्ति को बताया जनता की पूंजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह जनता के टैक्स के पैसों से तैयार की जाती है. ऐसे में उसे नुकसान पहुंचाना या चोरी करना सीधे तौर पर जनता के पैसे का नुकसान है. उन्होंने लोगों से अपील की कि शहरों को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी सुरक्षा करें. मुख्यमंत्री का कहना था कि छोटी-छोटी लापरवाहियां भी शहर की छवि और व्यवस्था को प्रभावित करती हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक भी की

इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाइयों और इमरजेंसी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें. साथ ही मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और नर्सिंग संस्थानों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

यूपी में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है. वर्तमान में राज्य में 108 जिला अस्पताल, 106 विशिष्ट चिकित्सालय, 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3757 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं.

मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 83 पहुंच चुकी है. एमबीबीएस सीटें 5390 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं, जबकि पीजी सीटों में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है. नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है और प्रदेश में 652 नर्सिंग संस्थान संचालित हैं. सरकार के मुताबिक लगभग 3.95 लाख पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ राज्य में उपलब्ध हैं. साथ ही ‘मिशन निरामया 1.0’ के तहत लाखों छात्रों तक पहुंच बनाकर नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत किया गया है.

सीने पर मारा पत्थर, गमछे से दबाया गला… प्रेमिका ने प्रेमी के दोस्त से संबंध बनाने से किया इनकार, तो कर दी निर्मम हत्या