CM योगी का बड़ा एलान, शिक्षक दिवस पर भर दी करीब 6 लाख शिक्षकाें की तोहफे से झोली

Teachers Day in UP: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षक दिवस समारोह के दौरान शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को इस बड़ी सौगात का ऐलान किया।

शिक्षामित्र-अनुदेशकों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान शिक्षाविद् और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। लोकभवन में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने घोषणा की कि अब सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है, जिसके बाद उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इससे करीब 6 लाख शिक्षकों-शिक्षा मित्रों को फायदा होगा।

कैशलेस इलाज की सुविधा

बता दें, सीएम योगी ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 81 शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने 2,204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरित किए और 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (प्रति विद्यालय 2) में स्थापित स्मार्ट कक्षाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बाल कहानियों के संग्रह ‘गुल्लक’, शैक्षिक नवाचारों के संग्रह ‘उद्गम’ और ‘बाल वाटिका हैंडबुक’ का विमोचन किया तथा ‘उद्गम’ के डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

