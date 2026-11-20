CM Yogi ke Pariwar me Kon Kon Hai: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार यानी आज 20 नवंबर 2026 को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अंतिम सांस ली. मां के निधन की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर सीएम योगी के पारिवारिक जीवन और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान रखने वाले योगी का परिवार आज भी उत्तराखंड के इसी गांव से जुड़ा हुआ है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की सीएम योगी के परिवार में कौन-कौन है और उनके भाई-बहनों की क्या जानकारी है.

CM योगी की मां सावित्री देवी कौन थीं?

सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का नाम सावित्री देवी था. वह एक गृहिणी थीं और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के पंचूर गांव में रहती थीं. 20 नवंबर को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. योगी आदित्यनाथ के संन्यास और पॉलिटिकल करियर के बावजूद, उनका परिवार अपने गांव और परिवार की जड़ों से जुड़ा रहा.

योगी आदित्यनाथ के पिता कौन थे?

योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था. वह उत्तराखंड फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ॉरेस्ट रेंजर के तौर पर काम करते थे. 20 अप्रैल, 2020 को बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया. उनके पिता एक डिसिप्लिन्ड और मेहनती इंसान के तौर पर जाने जाते थे.

योगी आदित्यनाथ के कितने भाई हैं?

योगी आदित्यनाथ के कुल सात भाई-बहन हैं. उनके तीन भाई और तीन बहनें हैं. उनके बड़े भाई, मानवेंद्र मोहन बिष्ट, एक कॉलेज में नौकरी करते हैं. उनके छोटे भाई, शैलेंद्र मोहन बिष्ट, इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर हैं. उनके दूसरे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट किसी स्कूल या कॉलेज में काम करते हैं.

योगी आदित्यनाथ की बहनें कौन हैं?

CM योगी की तीन बहनें हैं. सबसे बड़ी बहन शशि देवी हैं, जो उत्तराखंड के एक गांव में छोटी सी दुकान चलाती हैं और उसी से अपना गुज़ारा करती हैं. उनकी दूसरी बहन पुष्पा देवी गृहिणी हैं. उनकी तीसरी बहन कौशल्या देवी भी गृहिणी हैं. कहा जाता है कि उनकी एक बहन गाजियाबाद में रहती है.

संन्यास के बाद योगी की अलग हुई परिवार से राह

योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है. उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था. उन्होंने कम उम्र में ही दुनियादारी छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना. इसके बाद वे गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में शामिल हो गए और महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी बने. बाद में वे राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. योगी आदित्यनाथ का परिवार भले ही राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर रहा हो, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड और गांव से जुड़ाव हमेशा चर्चा का विषय रहा है.