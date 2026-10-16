महानवमी पर यूपी वालों को तोहफा, CM योगी ने 19 अक्टूबर को किया छुट्टी का एलान; 20 को भी रहेगा अवकाश

नवरात्रि के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर यह फैसला लिया है. इसके पहले 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी का एलान किया था. यानी कि अब स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तीन दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि 18 को रविवार है.

19 अक्टूबर को महानवमी का अवकाश

योगी आदित्यनाथ सरकार ने महानवमी और दशहरे की छुट्टियों में बदलाव किया है. अब उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी का अवकाश रहेगा. पहले 20 अक्टूबर को दोनों त्योहारों की छुट्टी घोषित की गई थी.

सरकार के नए फैसले के मुताबिक, 19 अक्टूबर को महानवमी के अवसर पर प्रदेश के स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. छुट्टी में बदलाव की मांग सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की.

अब मिलेगी तीन दिन छुट्टी

यूपी सरकार के इस फैसले अब स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर में तीन दिन यानी 18,19 और अक्टूबर को छु्ट्टी रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि 18 को रविवार है. यूपी सरकार के इस फैसले से लोग खुश हैं, क्योंकि लोगों को अब अपने परिवार के साथ तीन दिन छुट्टियां मनाने का मौका मिलेगा.

नवरात्रि के छठे दिन पर सीएम योगी ने किया ट्वीट