Home > उत्तर प्रदेश > महानवमी पर यूपी वालों को तोहफा, CM योगी ने 19 अक्टूबर को किया छुट्टी का एलान; 20 को भी रहेगा अवकाश

महानवमी पर यूपी वालों को तोहफा, CM योगी ने 19 अक्टूबर को किया छुट्टी का एलान; 20 को भी रहेगा अवकाश

UP Government Holiday 19 October: सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा एलान किया है. 19 अक्तूबर यानी महानवमी पर प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों के साथ सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 16, 2026 8:18:20 PM IST

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 अक्तूबर को किया सार्वजनिक छुट्टी का एलान
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 अक्तूबर को किया सार्वजनिक छुट्टी का एलान


नवरात्रि के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर यह फैसला लिया है. इसके पहले 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी का एलान किया था. यानी कि अब स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तीन दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि 18 को रविवार है. 

19 अक्टूबर को महानवमी का अवकाश

योगी आदित्यनाथ सरकार ने महानवमी और दशहरे की छुट्टियों में बदलाव किया है. अब उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी का अवकाश रहेगा. पहले 20 अक्टूबर को दोनों त्योहारों की छुट्टी घोषित की गई थी.
सरकार के नए फैसले के मुताबिक, 19 अक्टूबर को महानवमी के अवसर पर प्रदेश के स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. छुट्टी में बदलाव की मांग सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की.



अब मिलेगी तीन दिन छुट्टी

यूपी सरकार के इस फैसले अब स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर में तीन दिन यानी 18,19 और अक्टूबर को छु्ट्टी रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि 18 को रविवार है. यूपी सरकार के इस फैसले से लोग खुश हैं, क्योंकि लोगों को अब अपने परिवार के साथ तीन दिन छुट्टियां मनाने का मौका मिलेगा. 

नवरात्रि के छठे दिन पर सीएम योगी ने किया ट्वीट



Tags: cm yogi adityanathUP Holiday 2026Uttar Pradesh Holiday
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