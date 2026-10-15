UP: शारदीय नवरात्र अवसर पर यहां जो आवास… प्रयागराज के कसारी मसारी का बदलेगा नाम; सीएम योगी ने किया एलान

Kasari Masari Renamed Krishnapuri: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 को कसारी मसारी इलाके का नाम बदलकर कृष्णपुरी करने का एलान किया है. इसके साथ ही क्षेत्र में आवास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना भी सामने आई है. पद्मलोक आवास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीब परिवारों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं. इस परियोजना के तहत 602 आवास विकसित करने की योजना है.

किसने रखी थी कसारी-मसारी का नाम कृष्णपुरी रखने की मांग?

कसारी मसारी का नाम बदलने का प्रस्ताव शहर पश्चिमी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने रखा था. उन्होंने सीएम से क्षेत्र का नाम भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर रखने का आग्रह किया. उनका कहना था कि इलाके में नंद सेक्टर, गोवर्धन सेक्टर और यमुना कुंज जैसी कॉलोनियां मौजूद हैं, इसलिए कृष्णपुरी नाम इलाके की पहचान के अनुरूप होगा.

सीएम के कार्यक्रम के दौरान नाम बदलने की घोषणा की गई. सीएम योगी ने कहा कि कसारी-मसारी अब नही होगा,अब ये कृष्णपुरी के रूप में हम इसे विकसित करेंगे.. ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, शारदीय नवरात्र अवसर पर यहां जो आवास बनेंगे, जो टाउनशिप विकसित होगी वह सब इसी कृष्णपुरी का हिस्सा होगा, पूरा क्षेत्र नई आभा के साथ आगे बढ़ेगा.

माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे

इस इवेंट में, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कानून-व्यवस्था और गैर-कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि कसारी मसारी इलाके में माफिया लीडर अतीक अहमद और उसके साथियों से जुड़ी गतिविधियों के कारण ज़मीन पर कब्ज़ा पाया गया था. लगभग ढाई हेक्टेयर ज़मीन को कब्ज़े से छुड़ाने के बाद, अब इसका इस्तेमाल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है.

सरकार के प्लान के मुताबिक, ज़रूरतमंद परिवारों को घर देने के लिए यहां 602 घर बनाए जाएंगे. प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी.

टाउनशिप, मार्केट और दूसरी सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी- सीएम

मुख्यमंत्री ने इलाके में सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए सुधारों का भी ज़िक्र किया. प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में एक टाउनशिप के साथ-साथ मार्केट और जिम जैसी सुविधाएं शामिल हैं. सरकार का मकसद इस इलाके को एक प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर डेवलप करना है.

अपने भाषण में, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनाई गई एंटी-क्राइम पॉलिसी और प्रयागराज में हो रहे डेवलपमेंट कामों पर भी रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए सुरक्षित माहौल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है.