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Bhadohi Renamed: जिस नाम को अखिलेश सरकार ने बदला, अब फिर होगी उसकी वापसी; भदोही पर सीएम योगी का बड़ा एलान

Bhadohi Name Changed: सीएम योगी ने रविवार को भदोही में उसके नाम को लेकर बड़ा एलान किया है. जिस नाम को अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था सीएम योगी ने उस नाम को फिर से लौटा दिया और जिले का नाम संत रविदास नगर कर दिया.

By: Shristi S | Published: October 4, 2026 4:49:50 PM IST

भदोही पर सीएम योगी का बड़ा एलान फिर बना संत रविवदास नगर
भदोही पर सीएम योगी का बड़ा एलान फिर बना संत रविवदास नगर


Bhadohi as Sant Ravidas Nagar: उत्तर प्रदेश के नक्शे पर रविवार यानी 4 अक्टूबर 2026 को एक जिले की पहचान फिर बदल गई है. जिस नाम को कुछ साल पहले राजनीतिक फैसले के बाद वापस बदल दिया गया था, अब उसी नाम की दोबारा वापसी का एलान हो चुका है. कालीन उद्योग के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाले भदोही को अब फिर ‘संत रविदास नगर’ के नाम से जाना जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भदोही के नाम बदलने की घोषणा की.

भदोही का फिर बदलेगा नाम

सीएम योगी ने कहा कि जिले का नाम संत रविदास नगर किया जाएगा. इस घोषणा के साथ ही एक बार फिर भदोही के नाम को लेकर पुराना सियासी अध्याय चर्चा में आ गया है. दिलचस्प बता यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में भी संत रविदास नगर नाम का इस्तेमाल पहले से कई जगह दिखाई देता है. नाम बदलने की घोषणा को संत रविदास की विरासत और उनके सामाजिक योगदान से जोड़कर देखा गया है. योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास के विचारों और योगदान को यदा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी.

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पहले भी बदला जा चुका है भदोही का नाम

भदोही के नाम की कहानी नई नहीं है. मायावती सरकार के दौरान जिले का नाम संत रविदास नगर किया गया था. इसके बाद 2014 में अखिलेश यादव सरकार ने इसे फिर भदोही नाम दे दिया. अब योगी सरकार के फैसले के बाद संत रविदास नगर नाम की वापसी की घोषणा हुई है. 

क्या सिर्फ नाम बदलेगा या कागज भी?

सरकारी तौर पर नाम बदलने की प्रक्रिया में अधिसूचना और प्रशासनिक रिकॉर्ड में बदलाव जैसे कदम अहम होते हैं. हालांकि, घोषणा और अंतिम प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच औपचारिक चरण पूरे किए जाते हैं. फिलहाल, सरकारी पोर्टलों पर संत रविदास नगर नाम का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है. 

ऐसे में भदोही की पहचान से जुड़े इस फैसले पर आने वाले दिनों में प्रशासनिक प्रक्रिया और आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रहेगी. खास बात यह है कि यह सिर्फ नाम की वापसी नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में पहले से चले आ रहे एक पुराने नामकरण विवाद के फिर सामने आने की कहानी भी है. 

Tags: bhadohicm yogiSant Ravidas Nagar
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