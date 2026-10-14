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UP: सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले- सपा के PDA का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी

UP Politics: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन में पीडीए को दरकिनार कर दिया. उन्होंने कहा कि सपा अपने चाचा को राज्यसभा भेज रही है, जबकि काशी, गाजीपुर या बलिया के किसी यादव नेता को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता था.

By: Hasnain Alam | Published: October 14, 2026 9:03:03 PM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का बताया नया मतलब
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का बताया नया मतलब


UP Politics: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित शिक्षक सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर जमकर निशाना साधा. राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर सपा पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्यसभा टिकट देने के दौरान पीडीए कहां चला गया? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा के पीडीए का मतलब ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ है.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन में पीडीए को दरकिनार कर दिया. उन्होंने कहा कि सपा अपने चाचा को राज्यसभा भेज रही है, जबकि काशी, गाजीपुर या बलिया के किसी यादव नेता को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता था. सीएम योगी ने कहा कि दूसरी सीट पर किसी दलित या मुस्लिम नेता को मौका दिया जा सकता था

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‘सपा ने दूसरी सीट मुंबई के एक धन्नासेठ को दे दी’

सीएम योगी ने सपा की दूसरी राज्यसभा सीट को लेकर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने दूसरी सीट मुंबई के एक धन्नासेठ को दे दी. इस दौरान उन्होंने सपा के पीडीए नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के दावों और उसके फैसलों में अंतर दिखाई देता है.

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सपा पर हमला

सीएम योगी ने सपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार में अनिल यादव को भर्ती आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ.

कानून-व्यवस्था पर भी साधा निशाना

सीएम योगी ने सपा सरकार के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उस समय अराजकता और गुंडागर्दी हावी थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगे, उपद्रव और माफिया का प्रभाव था.

Tags: UP Newsyogi adityanath
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