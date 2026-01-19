आखिर कौन थे वह इंजीनियर, जिनकी मौत से यूपी में मचा हड़कंप? CEO की गई कुर्सी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने नोएडा के CEO डॉ. लोकेश एम. को उनके पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है. लोकेश एम. ने जुलाई 2023 में नोएडा अथॉरिटी का कार्यभार संभाला था. कार दुर्घटना में इंजीनियर की मौत का खुद संज्ञान लेते हुए, CM योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के भी आदेश दिए है. CM ने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया है. यह SIT जांच करेगी और पांच दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

