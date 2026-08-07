Home > उत्तर प्रदेश > घर से भागे, मंदिर पहुंचे और कर ली शादी! 10वीं के छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल, लड़की के पिता को आया हार्ट अटैक

घर से भागे, मंदिर पहुंचे और कर ली शादी! 10वीं के छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल, लड़की के पिता को आया हार्ट अटैक

UP News: 'ना उम्र की कोई सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन..' ये गाना आपने सुना होगा. ये कहता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है. ठीक वैसा ही यूपी में हुआ 10वीं के छात्र और छात्रा ने आपस में शादी कर ली. अब दोनों ने एक वीडियो सोशल मीडया पर डाला है, जिसमें वह शादी करते दिख रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 12:13:01 PM IST

10वीं के छात्र-छात्रा ने भागकर कर ली शादी
10वीं के छात्र-छात्रा ने भागकर कर ली शादी


हाल ही में सोशल  मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा शादी कर रहे हैं. इसका साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन से शादी की है. उन्हें परेशान ना किया जाए. जैसे ही ये खबर लड़की के पिता को पता चली तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोगों ने कहा कि पढ़ने की उम्र में वो शादी कर रहे हैं. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो? 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में लड़की-लड़की कहते हैं कि दोनों शादी करने जा रहे हैं. और बोलते हैं कि दोनों के परिवार वालों को परेशान ना किया जाए. उसके बाद लड़की ने सिंदूर लगाने के बाद लड़के के पैर भी छुए.

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पिता को आया हार्ट अटैक 

दावा किया जा राह है कि लड़की के पिता को जैसे ही पता चला कि मेरी लड़की भाग कर शादी ली है. वैसे ही उनको हार्ट अटैक आ गया. इस वक्त वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और वहां उनका इलाज चल रहा है. 

नेटिजंस ने क्या दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने बोला, ‘जिस उम्र में किताबें पकड़नी थीं, उस उम्र में जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘खाने का रहने का इंतज़ाम पहले कर लेते.’ वहीं एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘शादी कर रहे हो बहुत खुशी की बात है लेकिन बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो.’ इसके अलावा एक अन्य यूजर ने कहा, ‘ऐसे फैसलों का असर सिर्फ दो लोगों पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है.’

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Tags: UP News
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