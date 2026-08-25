Chunav 2027: यूपी के वो भुलक्कड़ सीएम, जो हर 5 मिनट में अपने ही कैबिनेट मंत्री से पूछते थे- आप कौन हो भाई?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Election 2027) के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के साथ राजनीतिक दलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है. हर चुनाव की तरह इस बार भी यूपी में सत्ता हासिल करने की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है. पॉलिटिक्ल किस्से के तहत इस स्टोरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता (Former UP chief Minister Ram Prakash gupta) के बारे में, जो भुलक्कड़ किस्म की शख्सियत थे. कई बार तो वह मंच पर अपना भाषण और कई दफा तो वह अपने कैबिनेट मंत्री तक को भूल जाते थे. वह 5 मिनट बाद उसी मंत्री से पूछते आप कौन और यहां कैसे?

जेल में डाले गए थे राम प्रकाश गुप्ता

1990 के दशक में इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता था. उनके संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से भी अच्छे थे. देश में लगे आपातकाल के विरोध में आवाज उठाने वाले राम प्रकाश गुप्ता को जेल तक में डाल दिया गया. बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में जन्में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले राम प्रकाश गुप्ता इत्तेफाक से यूपी के सीएम बने. उनके नाम यूपी का सबसे बुजुर्ग सीएम बनने का भी रिकॉर्ड है.दरअसल, राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर 1999 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. उन्होंने 77 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.

इसे उम्र का असर कहें या फिर और कोई स्वास्थ्य समस्या, लेकिन उन्हें भूल जाने की समस्या थी. राजनीति के जानकारों की मानें तो 1990 के दशक में यूपी के सीएम बने राम प्रकाश गुप्ता को भूलने की हैरान कर देने वाली ‘बीमारी’ थी. वह अक्सर बातें और शख्स दोनों को भूल जाते थे. कहा जाता है कि राम प्रकाश गुप्ता बेहद ही भुलक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे. वह मंच पर भाषण तक देना या फिर उसकी बातें भूल जाते हैं.

फिर जो मन में वह बोलते

उनकी करीबियों के मुताबिक, राम प्रकाश गुप्ता कभी-कभार तो लिखा हुआ भाषण तक घर पर या फिर दफ्तर में भूल जाते थे. ऐसे में वो जहां भी जाते तो मंच पर पहुंचने से पहले उनको उनके सचिव भाषण याद दिलाते. अक्सर उन्हें याद दिलाना भी काम नहीं आता था, क्योंकि मंच पर जाते ही वह सब भूल जाते. इसके बाद वह भाषण के दौरान वही कहते जो उनके मन में आता या फिर याद आता. कई नेता तो यह भी कहते हैं कि वह अपने ही कैबिनेट मंत्रियों से पूछ लेते, ‘माफ करिए आपको पहचाना नहीं’.

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गजब की राजनीतिक भविष्यवाणी

राम प्रकाश गुप्ता ज्योतिष परिवार से ताल्लुक रखते थे. वह कभी-कभार भविष्यवाणी भी करते थे. कहा जाता है कि राम प्रकाश गुप्ता ने ही राजनाथ सिंह के हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का आगे चलकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा. यह भविष्यवाणी राम प्रकाश गुप्ता ने जेल में रहने के दौरान की थी. आखिर अक्टूबर 2000 में राजनाथ सिंह सीएम बने और हैरत की बात यह है कि राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर ही वह सीएम बने. सीएम के बाद उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया.

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