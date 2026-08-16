Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: प्रेगनेंसी में भी बनाता है संबंध, अपने साथी ट्रक ड्राइवरों के साथ जबरन… चित्रकूट में महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

UP Crime: प्रेगनेंसी में भी बनाता है संबंध, अपने साथी ट्रक ड्राइवरों के साथ जबरन… चित्रकूट में महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

Chitrakoot Crime: पीड़ित महिला वंदना का आरोप है कि उसकी शादी साल 2023 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति उसे पैसों को लेकर परेशान करने लगा. पति लगातार उससे 2 लाख रुपये और सोने की चेन की मांग करता है. मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है.

By: Hasnain Alam | Published: August 16, 2026 10:09:29 PM IST

चित्रकूट में महिला ने पति पर लगाए सनसनीखेज आरोप
चित्रकूट में महिला ने पति पर लगाए सनसनीखेज आरोप


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. पूरा मामला भरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला के आरोपों के मुताबिक उसका पति उसके साथ प्रेगनेंसी में भी जबरन संबंध बनाता है. साथ ही देह व्यापार का भी दबाव बनाता है.

पीड़ित महिला वंदना का आरोप है कि उसकी शादी साल 2023 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति उसे पैसों को लेकर परेशान करने लगा. पति लगातार उससे 2 लाख रुपये और सोने की चेन की मांग करता है. मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है.

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इच्छा के खिलाफ बनाता है जबरन संबंध

महिला ने बताया कि वह इस समय गर्भवती है. उसका आरोप है कि पति उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन संबंध बनाता है. विरोध करने पर पति कथित तौर पर उसे अपमानित करता है और कहता है कि वह घर के कमरे का किराया वसूल रहा है.

महिला का कहना है कि उसने कई बार पति से सम्मान के साथ रखने की बात कही, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई. यही नहीं उसने आरोप लगाया है कि पति अपने साथ काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डालता है.

‘मुझे पैसे कमा के दो, चाहे जहां से दो’

उसका कहना है कि जब वह इस बात का विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे अपशब्द कहे जाते हैं. पीड़िता का आरोप है कि पति उससे गलत तरीके से पैसे कमाने का दबाव बनाता है और कहना है कि मुझे पैसे कमा के दो, चाहे जहां से दो. धंधा करके दो.

वंदना ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि अगर पति को उसे साथ रखना है तो सम्मान के साथ रखे. अगर साथ नहीं रखना चाहते तो साफ बता दे और उसके व बच्चे के भविष्य के बारे में फैसला करे.

Tags: UP News
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