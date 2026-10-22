Chitrakoot Police Video: सड़क किनारे कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा था पुलिसकर्मी, लोगों ने 112 पर किया फोन; फिर हुआ बड़ा एक्शन!

Chitrakoot Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस हेड कांस्टेबल का वर्दी में नशे में धुत होकर सड़क किनारे एक ढाबे या कैंटीन की कुर्सी पर औंधे मुंह पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चित्रकूट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) अरुण कुमार सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

अजीबोगरीब मुद्रा में कुर्सी पर पड़ा था सिपाही

यह पूरी घटना 19 अक्टूबर की है, जो प्रयागराज नेशनल हाईवे के पास चित्रकूट की एक सड़क किनारे की कैंटीन का है. वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि पुलिस की वर्दी में एक शख्स बेहद अजीब हालत में कुर्सी पर पड़ा हुआ है—उसका सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था और पैर ऊपर की ओर उठे हुए थे. उसकी ऐसी संदेहास्पद हालत देखकर राहगीरों के कदम रुक गए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए किसी ने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ‘डायल 112’ पर कॉल करके इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

पीआरवी टीम ने किया मेडिकल चेकअप

सूचना मिलते ही डायल 112 की पीआरवी (PRV) टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी की इस दयनीय व अनुचित हालत को देखते हुए उसे अपने साथ ले गई. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. लेकिन तब तक इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका था और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे थे. जांच के बाद पुलिस प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्ट किया कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा है, जो पुलिस लाइन में पोस्टेड था.

अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो,भरी बरसात में पी लेने दो…… जरा पीने दो!! चित्रकूट में खाकी वर्दी पर उठे सवाल, शराब की दुकान में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल कुर्सी पर उल्टा लेटे नजर आया वर्दीधारी, नशे में धुत होने का दावा UP Police Pro SP Chitrakoot #UPNews #police #PoliceNews https://t.co/sj0CcR1r68 — 𝗗𝗲𝘃 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗿 (𝗠𝗶𝘀𝗵𝗿𝗮) (@devkumarmisra) October 21, 2026

पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में यह भी खुलासा किया गया है कि आरोपी हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा का पुराना इतिहास भी दागदार रहा है. वह पहले भी शराब के नशे में इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें कर चुका है, जिससे विभाग की छवि को तगड़ा नुकसान पहुंचा है. एसपी अरुण कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और आगे की जांच कर्वी के सर्किल ऑफिसर (CO) को सौंप दी है.

अब जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा या कोई अन्य कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर महकमे की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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