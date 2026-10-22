Home > उत्तर प्रदेश > Chitrakoot Police Video: सड़क किनारे कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा था पुलिसकर्मी, लोगों ने 112 पर किया फोन; फिर हुआ बड़ा एक्शन!

Chitrakoot Police Video: सड़क किनारे कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा था पुलिसकर्मी, लोगों ने 112 पर किया फोन; फिर हुआ बड़ा एक्शन!

Chitrakoot Police Viral Video: चित्रकूट में वर्दी पहने हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा का सड़क किनारे कुर्सी पर अजीब हालत में पड़े होने का वीडियो वायरल हुआ. SP अरुण कुमार सिंह ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

By: Kajal Jain | Published: October 22, 2026 4:01:55 PM IST

Chitrakoot Police Video: सड़क किनारे कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा था पुलिसकर्मी, लोगों ने 112 पर किया फोन; फिर हुआ बड़ा एक्शन!


Chitrakoot Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस हेड कांस्टेबल का वर्दी में नशे में धुत होकर सड़क किनारे एक ढाबे या कैंटीन की कुर्सी पर औंधे मुंह पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चित्रकूट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) अरुण कुमार सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

अजीबोगरीब मुद्रा में कुर्सी पर पड़ा था सिपाही

यह पूरी घटना 19 अक्टूबर की है, जो प्रयागराज नेशनल हाईवे के पास चित्रकूट की एक सड़क किनारे की कैंटीन का है. वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि पुलिस की वर्दी में एक शख्स बेहद अजीब हालत में कुर्सी पर पड़ा हुआ है—उसका सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था और पैर ऊपर की ओर उठे हुए थे. उसकी ऐसी संदेहास्पद हालत देखकर राहगीरों के कदम रुक गए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए किसी ने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ‘डायल 112’ पर कॉल करके इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

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पीआरवी टीम ने किया मेडिकल चेकअप

सूचना मिलते ही डायल 112 की पीआरवी (PRV) टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी की इस दयनीय व अनुचित हालत को देखते हुए उसे अपने साथ ले गई. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. लेकिन तब तक इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका था और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे थे. जांच के बाद पुलिस प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्ट किया कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा है, जो पुलिस लाइन में पोस्टेड था.

पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में यह भी खुलासा किया गया है कि आरोपी हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा का पुराना इतिहास भी दागदार रहा है. वह पहले भी शराब के नशे में इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें कर चुका है, जिससे विभाग की छवि को तगड़ा नुकसान पहुंचा है. एसपी अरुण कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और आगे की जांच कर्वी के सर्किल ऑफिसर (CO) को सौंप दी है.

अब जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा या कोई अन्य कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर महकमे की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:- दिलजीत दोसांझ के ‘दिल्ली कॉन्सर्ट’ पर लगा ब्रेक! Aura Tour को पुलिस की मंजूरी नहीं, थ्रेट Email का जिक्र, आखिर क्या है मामला?

Tags: UP News
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