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Chitrakoot: हाईवे किनारे नशे में बेसुध पड़ा मिला पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होते ही विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

Chitrakoot Police Viral Video: चित्रकूट में हाईवे किनारे एक पुलिसकर्मी के बेसुध हालत में मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी दीपक प्रकाश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

By: Shristi S | Published: October 21, 2026 11:51:28 PM IST

चित्रकूट में हाईवे किनारे नशे में बेसुध पड़ा मिला पुलिसकर्मी सस्पेंड
चित्रकूट में हाईवे किनारे नशे में बेसुध पड़ा मिला पुलिसकर्मी सस्पेंड


Chitrakoot Police Constable Suspended: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हाईवे किनारे एक पुलिसकर्मी के बेसुध हालत में मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी दीपक प्रकाश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि वह वर्दी में नशे की हालत में मिले थे. मामले की सच्चाई और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए CO सिटी को प्रारंभिक जांच सौंपी गई है. 

हेड कांस्टेबल हाईवे के किनारे बेहोश मिला

यह घटना कर्वी कोटवाली इलाके में हुई. हेड कांस्टेबल दीपक प्रकाश वर्मा कालूपुर पाही और खोह के बीच हाईवे के किनारे बेहोश मिला. आस-पास के गांव वालों ने उसे इस हालत में देखकर डायल 112 पर सूचना दी. सूचना मिलने पर PRV पर तैनात पुलिस ऑफिसर राजेश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने हेड कांस्टेबल को चौकी पहुंचाया. फिर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर नवनीत सिंह ने बताया कि वह नशे में था.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यह मामला पुलिस डिपार्टमेंट के ध्यान में आया. डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में आरोप है कि हेड कांस्टेबल वर्दी में नशे में था और उसने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया. पुलिस के मुताबिक, इस तरह के व्यवहार से डिपार्टमेंट की इमेज पर असर पड़ सकता है. इसके आधार पर दीपक प्रकाश वर्मा को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है.

चित्रकूट पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक, रिपोर्ट और उसके खिलाफ सामने आए फैक्ट्स के आधार पर चीफ कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. मामले की शुरुआती जांच सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सौंपी गई है. जांच के दौरान घटना से जुड़े फैक्ट्स और आरोपों की जांच की जाएगी.

पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की डिपार्टमेंटल कार्रवाई तय की जाएगी. इसका मतलब है कि सस्पेंशन एक शुरुआती कार्रवाई है, और आखिरी फैसला जांच के नतीजों के आधार पर किया जाएगा.

Tags: chitrakootuttar pradesh
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