UP: इश्क लड़ाने गया था आशिक, तभी पिता और भाई की हुई जबरदस्त एंट्री; चित्रकूट में घरवालों ने पकड़कर करवा दी शादी

Chitrakoot Lover Forced to Marry Girlfriend: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इश्क का इजहार करने के लिए जनाब प्रेमिका से मिलने खेत पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां रोमांस का नहीं, शादी का पूरा इंतजाम होने वाला है. अभी प्रेमी-प्रमिका की मुलाकात चल ही रही थी कि अचानक युवती के पिता और भाई की जबरदस्त एंट्री हुई. इसके बाद जो हुआ, उसने प्रेम कहानी को सीधे शादी के मंडप तक पहुंचा दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

गर्लफ्रेंड से मिलने आया था युवक

यह पूरी घटना चित्रकूट के राजापुर थाना इलाके के रगौली गांव में हुई. खबरों के मुताबिक, गांव की रहने वाली रीता का सुहेल बराची के रहने वाले मनोज निषाद से अफेयर चल रहा था. सोमवार को मनोज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव पहुंचा. बताया जा रहा है कि दोनों एक खेत में मिले. लड़की के घरवालों को इसकी भनक लग गई. उसके पिता और भाई मौके पर पहुंचे और मनोज को पकड़ लिया. अचानक सामने आने से प्रेमी का पूरा प्लान फेल हो गया.

खेत में पकड़ा गया प्रेमी

प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. बात बढ़ने पर रीता और मनोज की उनके घरवालों की मौजूदगी में शादी करा दी गई. इस तरह, युवक का अपनी गर्लफ्रेंड से छिपकर मिलना शादी में बदल गया. हालांकि, शादी किन हालात में हुई और इसमें लड़का-लड़की दोनों की रजामंदी शामिल थी, इसकी अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है. आस-पास खड़े लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली

राजापुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नरेश प्रजापति ने कहा कि किसी भी पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच करेगी और सही कार्रवाई करेगी.