Home > उत्तर प्रदेश > मिलने बुलाई प्रेमिका, लेकिन जब टूट पड़े 3 भेड़िए… तो जान बचाकर नौ दो ग्यारह हुआ प्रेमी; चलती बस में शर्मनाक कांड!

मिलने बुलाई प्रेमिका, लेकिन जब टूट पड़े 3 भेड़िए… तो जान बचाकर नौ दो ग्यारह हुआ प्रेमी; चलती बस में शर्मनाक कांड!

महिला बच्चियों का इलाज कराने के बाद वापस प्रयागराज लौट रही थी कि तभी चलती बस में बच्ची की चीखें गूंज उठीं. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जबकि आरोपी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 11:37:50 AM IST

मिलने बुलाई प्रेमिका, लेकिन जब टूट पड़े 3 भेड़िए... तो जान बचाकर नौ दो ग्यारह हुआ प्रेमी; चलती बस में शर्मनाक कांड!
मिलने बुलाई प्रेमिका, लेकिन जब टूट पड़े 3 भेड़िए... तो जान बचाकर नौ दो ग्यारह हुआ प्रेमी; चलती बस में शर्मनाक कांड!


उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इंसानियत को शर्मसार करने वाले दो मामले सामने आए हैं जहां अपनी मां के साथ इलाज कराने जा रही एख मासूम बच्ची के साथ चलती बस में दरिंदे ने दुष्कर्म किया जबकि दूसरे मामले ने इलाके में सनसनी मचा दी है. घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र की है जहां अपने प्रेमी से छिपते-छिपाते मिलने गई एक किशोरी के साथ बीच जंगल हैवानियत की गई. ताज्जुब की बात तो यह है कि अपनी प्रेमिका को अज्ञात दरिंदों के चंगुल से छुड़ाने के बजाए प्रेमी मौके से फरार हो गया जबकि घटनाक्रम के बाद किशोरी खुद डरी-सहमी पुलिस स्टेशन पहुंची. इन दोनों घटनाओं ने इलाके में सनसनी मचा दी है. लोग अब महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

प्रेमी से मिलने गई थी, वही दगा देकर फरार

यह वारदात सोमवार शाम की है जहां 17 वर्षीय किशोरी अपने प्रेमी से मिलने झरी जंगल जा रही थी कि तभी 3 अज्ञान युवकों ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया और उसके साथ बदसुलूकी करने लगे. जब यह शर्मनाक घटना चल रही थी तो अपनी प्रेमिका को बचाने के बजाए प्रेमी वहां से डर से मारे भाग खड़ हुआ. दूसरी तरफ आरोपी भी किशोरी को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए.

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डरी-सहमी किशोरी, तड़पते हुए घर पहुंची. घर वालों को आपबीती सुनाई जिसके बाद परिजनों ने बुधवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने भी घटनास्थल का रुख किया और दोस्त से पूछताछ के आधार पर सुराग इकट्ठे किए. जिसके आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य आरोपियों की पहचान की जा रही है.

चलती बस में मासूम से दुष्कर्म

चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र से एक और खौफनाक मामला सामने आया है जहां बच्चियों को इलाज के लिए प्रयागराज ले जा रही महिला से नजरें बचाकर एक दरिंदे ने बच्ची के साथ हैवानियत की. महिला रोडवेज से घर वापस लौट रही थी कि बस मऊ कस्बे से मानिकपुरा निवासी राजकिशोर बस में चढ़ा और महिला की पास वाली सीट से बच्ची को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया.

थोड़ी देर बाद बच्ची चीखें मारकर रोनी लगी जिससे महिला को कुछ संदिग्ध लगा और बच्ची को आरोपी को पकड़कर बच्ची को अपने कब्जे में लिया. इस मामले में महिला ने थाने में तहरीर दी है और आरोपी पर सख्स से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची की मेडिकल जांच कराई. आरोपी को हिरासत में लिया जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाने की कवायद की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- Vaishali Double Murder Case: लाश पर बरसाते रहे लाठी-डंडे, लहू का तिलक लगाया; बिलखती पत्नी बोली- ‘खून के बदले खून चाहिए’

Tags: chitrakoot crime newscrime newsposco casewomen harassment
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