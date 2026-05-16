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मुलायम सिंह की ‘Chhoti Bahu’ को तगड़ा झटका! क्या प्रतीक यादव पत्नी से दूर और बेटियों के करीब थे, सामने आया ट्विस्ट!

Prateek Yadav Bequest : सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि प्रतीक यादव ने वसीयत की है, जिसमें पत्नी अपर्णा यादव को कुछ नहीं दिया है. यह सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 16, 2026 9:27:33 AM IST

मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को क्या सचमुच तगड़ा झटका लगा है
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को क्या सचमुच तगड़ा झटका लगा है


Prateek Yadav Bequest : यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव (Prateek Yadav) अब भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी मौत से लेकर संपत्ति तक पर सस्पेंस कायम है. इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यूपी के  पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने मरने से पहले पूरी संपत्ति बेटियों के नाम की, जबकि पत्नी अपर्णा (Aparna Yadav) यादव का जिक्र तक नहीं किया. यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, इसलिए https://inkhabar.com/ अपनी ओर से इसकी पुष्टि नहीं करता है.  

वहीं,  वहीं, इस पूरे मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इसके साथ ही वसीयत को लेकर अब तक कोई सार्वजनिक रूप से पुष्टि भी नहीं हुई है. बावजूद इसके प्रतीक यादव की वसीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर हो रही है. 

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प्रतीक ने क्‍यों लिया ऐसा फैसला? इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों/सालों से रिश्ते खराब चल रहे थे. प्रतीक यादव ने इसी साल जनवरी महीने में पत्नी अपर्णा पर परिवार तोड़ने और दूरी बनाने की बात शेयर करते हुए तलाक लेने की ओर संकेत दिया था. अब कथित वसीयत के बहाने प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है. कोई अपर्णा यादव के पक्ष में खड़ा है तो कोई प्रतीक यादव से सहानुभूति जताते हुए कुछ और ही कर रहा है. वसीयत के बहाने लोग पहले सामने आ चुके विवाद और सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी अब इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं. 

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क्या सिर्फ प्रथमा और पद्मजा को ही मिलेगी संपत्ति

सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव  ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों (प्रथमा और पद्मजा) के नाम कर दी. कुछ महीने पहले ही इसके लिए वसीयत भी तैयार करवाई गई थी. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है. इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि प्रथमा और पद्मजा को संपत्ति में अधिकार बालिग होने के बाद ही मिले. यह कानून सम्मत भी है.

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बेटियां कब बेच सकेंगीं संपत्ति?

दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रतीक यादव की वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति उनकी दोनों बेटियों (प्रथमा और पद्मजा) को ही मिलेगी. बड़ी बेटी को 25 से 27 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा. 

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Tags: home-hero-pos-2up politics
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